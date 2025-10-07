Figueroa reclamó una nueva ley de coparticipación: “Neuquén merece más”

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reiteró su pedido por una nueva ley de coparticipación federal, al afirmar que la provincia “debería recibir el doble de lo que percibe actualmente”. Lo hizo durante un encuentro con referentes de Nuevo Compromiso Neuquino (NCN) en San Martín de los Andes, donde levantó las banderas de La Neuquinidad y reclamó representantes en el Congreso “que sean firmes con la defensa de Neuquén”.

Figueroa recordó que de cada 100 pesos que aportan los neuquinos en impuestos nacionales, a la provincia retornan solo 51, mientras que otras jurisdicciones reciben hasta 700. “Conozco los valores de Julieta (Corroza) y Pepé (Ousset). Nosotros no tenemos otro interés que no sean los límites de nuestra provincia. Somos fanáticos de Neuquén, es lo único que importa”, expresó, en referencia a los candidatos de La Neuquinidad.

Del encuentro participaron Juan Luis “Pepé” Ousset, candidato a senador, y las candidatas suplentes María Laura Da Pieve y Natalia Berra Suárez. Ousset advirtió que “todos los logros del modelo neuquino están en riesgo” y subrayó la necesidad de discutir en el Congreso el reparto de recursos. “Es gas, petróleo, divisas, energía; aportamos muchísimo al país y nos vuelve menos de lo que damos”, señaló.

También remarcó que defender la coparticipación no implica “poner obstáculos al desarrollo del país”, sino garantizar que Neuquén tenga “voces genuinas, independientes y comprometidas con la provincia”.

En la jornada participaron también la presidenta de NCN, Marlene Velázquez, la diputada Mercedes Tulián, y vecinos de San Martín de los Andes.