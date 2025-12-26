Figueroa supervisó el avance de obras educativas en San Martín de los Andes

El gobernador recorrió los edificios en construcción del CPEM N° 96 y la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad Nº 3. También visitó el predio donde se comenzará a construir el Centro de Iniciación Artística N° 5.



En San Martín de los Andes, avanzan las obras para la construcción de los nuevos edificios del Centro Provincial de Enseñanza Media (CPEM) N° 96 y de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (EIAJD) Nº 3. El gobernador Rolando Figueroa supervisó hoy el grado de ejecución de las tareas y también visitó el predio donde se erigirá el nuevo edificio del Centro de Iniciación Artística (CIART) Nº 5. Lo hizo acompañado por las ministras de Educación, Soledad Martínez, de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, y de Infraestructura, Tanya Bertoldi.

“Las obras de Neuquén presentes en cada uno de los puntos cardinales de la provincia. La educación para nosotros es fundamental y la estamos haciendo entre todos”, destacó el gobernador durante la visita al CPEM 96.

Por su parte, la ministra Martínez indicó que el nuevo edificio del CPEM 96 es “una obra muy esperada y está ubicada en Cordones de Chapelco, que es una urbanización de más de 10.000 habitantes. Contar con una escuela secundaria nos va a permitir resolver la demanda del nivel medio y liberar el espacio de la escuela 359, que nos ayudó durante todo este tiempo para que pueda funcionar el CPEM”.

Las obras

El CPEM Nº 96 de Chacra 30 cuenta con un avance del 20%, está en ejecución desde junio y se prevé su finalización para noviembre de 2026. Comprende una superficie cubierta de 1.977,10 metros cuadrados.

El proyecto se desarrolla en dos plantas. En planta baja habrá seis aulas, sala multipropósito, biblioteca y salón de usos múltiples de 300 metros cuadrados. En planta alta, de 200 metros cuadrados, habrá sala de máquinas y una sala multipropósito. El patio contará con un playón de juegos de 521 metros cuadrados.

El sistema constructivo es tradicional y se realizarán todas las instalaciones de electricidad, agua fría y caliente, cloacal, pluvial, calefacción/refrigeración y gas natural con sus correspondientes conexiones a redes existentes, materiales y artefactos, como así también instalación contra incendio y seguridad, voz y datos y riego.

Por su parte, la construcción del nuevo edificio de la EIAJD Nº 3 registra un avance del 17% y su plazo de obra es de un año. Esta institución brinda acompañamiento a 64 estudiantes desde su sede y a otros 70 con inclusión en niveles de Media y Adultos.

El establecimiento contará con una superficie cubierta de 1.526 metros cuadrados, que estarán distribuidos en torno a dos alas. En una de ellas se ubicará el sector administrativo, servicios y talleres; y en la otra, funcionarán las aulas de expresión corporal, el salón de usos múltiples, un invernadero exterior y huerta.

La institución reclamaba desde hacía 20 años un espacio propio para funcionar hasta que el gobierno de la provincia avanzó este año en la licitación de la obra que dará respuesta a la comunidad educativa. Fue una decisión política del gobernador, priorizada con el gobierno municipal y financiada con fondos de todos los neuquinos, como parte del plan de infraestructura escolar que lleva a cabo la actual gestión de gobierno a nivel territorial.

Finalmente, el CIART N° 5 tiene una matrícula estimada de 1.000 estudiantes y recientemente se abrieron los sobres con las ofertas de las cuatro empresas interesadas en ejecutar la primera etapa de un centro arquitectónico mayor, que en su totalidad alcanzará una superficie proyectada de 3.448,30 metros cuadrados, conformado por tres volúmenes interconectados mediante una galería.

La etapa actual contempla la construcción del volumen 1, con 1.052,30 metros cuadrados cubiertos y 432,35 de espacios exteriores, destinado a las áreas de Artes Escénicas y del Movimiento, que incluirán talleres de danza y teatro, vestuarios y utilería; así como a Artes de la Música y del Sonido, con aulas, estudio de grabación y depósitos.

El proyecto fue diseñado para adaptarse a la irregularidad del terreno, generando un corazón de manzana que será compartido con la Escuela de Música, promoviendo la integración funcional y paisajística del sector. Además, contempla un diseño paisajístico integral, con forestación y un sistema de riego automatizado por aspersión y goteo, adecuado a las condiciones climáticas del lugar.