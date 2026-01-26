Figueroa: «Un Estado ordenado es el que permite hacer obras y acompañar al sector privado»

El gobernador encabezó la inauguración de la 83° Expo Rural del Neuquén en Junín de los Andes. Ratificó el rumbo de la gestión provincial enfocada en volcar el equilibrio fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas para avanzar en infraestructura, servicios y educación.



El gobernador Rolando Figueroa presidió este domingo el acto central de la 83° Exposición Rural del Neuquén y la 15° Exposición de Caballos de la Patagonia, donde reafirmó que el ordenamiento de las cuentas públicas y la reducción de la deuda provincial son fundamentales para acompañar el desarrollo del sector privado y saldar las deudas históricas con el interior de la provincia. El mandatario destacó que «no hay posibilidad de invertir bien si no se ordena el Estado» y aseguró que Neuquén avanza hacia un modelo de federalismo interno donde las obras llegan a cada rincón del territorio.

Durante su discurso Figueroa subrayó que “el Estado llega si está ordenado, por eso nosotros estamos muy orgullosos de decir que hemos ordenado esta provincia. Una provincia en la cual ya hemos reducido el 38% de su deuda pública que llegaba a 1263 millones de dólares”.

Remarcó que «un Estado ordenado nos ha permitido promocionar la actividad privada. Hoy podemos contar que, mientras se cierran empresas en muchos otros lugares del país, en la provincia de Neuquén se abrieron empresas, y que mientras se pierde el empleo en otras provincias de la Argentina, la provincia de Neuquén está primera en la generación de empleo privado”. En ese orden, destacó la creación de más de 3.200 puestos de trabajo genuinos como resultado de la seguridad jurídica y económica que ofrece la provincia.

Figueroa también puso en valor el peso estratégico de la producción neuquina para la estabilidad macroeconómica del país, y aseguró que «si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va a ir bien”, y detalló el impacto de la contribución provincial: «Hemos aportado a la balanza de pagos 10.000 millones de dólares para que la Argentina pueda salir adelante, para que se consolide el país de una vez por todas».

Respecto a la inversión en infraestructura, sostuvo que “miramos donde vive gente que estaba totalmente postergada” y ratificó que el plan de conectividad vial y digital que se ejecuta con recursos propios tiene como único fin garantizar el arraigo, llevando servicios y oportunidades a las zonas rurales para que las familias no se vean obligadas a migrar.

El gobernador también destacó el impacto social del programa de becas Gregorio Álvarez, que hoy alcanza a 19.000 estudiantes, definiéndolo como la herramienta más importante para la movilidad ascendente para las familias del campo. «Me resisto a pensar, como hombre de Estado, a que el hijo del peón tenga que ser peón de los patrones toda la vida. Vamos a darle becas a los jóvenes para que se puedan educar y tener un título universitario, independientemente de la familia en la que hayan nacido», y reafirmó el compromiso de nivelar el punto de partida a través de la educación pública y el apoyo del Estado.

Respecto a la emergencia por sequía y el riesgo de incendios forestales, Figueroa reivindicó la decisión política de invertir fuertemente en equipamiento propio para la prevención y combate. Precisó que, gracias a la organización con aviones y helicópteros, «en lo que va de la temporada sufrimos 63 focos de incendio que fueron apagados rápidamente gracias al trabajo en la primera línea de nuestros brigadistas», y afirmó que estas inversiones demuestran que «cuidar el campo es cuidar Neuquén».

El acto estuvo acompañado por la presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén (SRN), Cecilia De Larminat, y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. Asistieron la vicepresidenta primera a cargo de la Legislatura del Neuquén, Zulma Reina, los ministros Guillermo Koenig (Economía, Producción e Industria), Lucas Castelli (Trabajo y Desarrollo Humano), Matías Nicolini (Seguridad), Tanya Bertoldi (Infraestructura) y Leticia Esteves (Turismo, Ambiente y Recursos Naturales). También estuvieron presentes el intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, la diputada nacional Karina Maureira, y el senador nacional Pablo Cervi.

La presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén, Cecilia De Larminat, se refirió al incendio de Valle de Magdalena ocurrido hace un año. La dirigente rural apeló a la cooperación entre el Estado y la ciudadanía y aseguró que “hoy, un año después, sabemos que lo mejor es reaccionar enseguida. Aprendimos que no somos todos iguales, pero que podemos trabajar juntos, que nadie es el dueño del fuego y que, frente a semejante demostración de fuerza de los elementos, la humildad y la calma que da la experiencia son imprescindibles».

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Pino, enfatizó en el diálogo constante entre la Sociedad Rural y el gobernador, y en ese contexto celebró la inclusión de Diego García Rambeaud en el gabinete provincial como secretario de Producción e Industria: “Yo les quiero pedir un aplauso para el gobernador por haber tenido la inteligencia y la capacidad de poner la vista en un gran dirigente”, manifestó.