Finaliza en estos días la obra de pavimentación de la calle los pinos, en El Arenal

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La cuadrilla de Obras Públicas completó de hormigón los casi 500 metros de la calle Los Pinos, que permite que el pavimento llegue desde Las Mosquetas hasta el Cpem 57 y hasta el corralón municipal.

La obra incluyó cordón cuneta en aquellos sectores en que faltaba o estaba deteriorado e incluirá la señalización, cartelería y pintado de sendas.

Este trabajo se suma, además, al reemplazo de las luces LED que abarcará a todo el barrio El Arenal, como parte del acuerdo suscripto entre el Gobierno provincial, el Municipio y el Epen para el recambio de todas las luminarias de la ciudad.

El subsecretario de Obras Públicas del Municipio, Leonardo Manríquez, señaló que la obra de ordenamiento del tránsito en la zona se completará con la próxima pavimentación de la calle Las Frambuesas.

Delegan facultades a municipios para la habilitación de alojamientos
El Municipio extiende el plazo para la regularización de deudas municipales

