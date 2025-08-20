Fiscalía en los barrios: buscan generar mayor participación vecinal

La Subsecretaría de Juntas Vecinales del Municipio recibió al jefe de Fiscales de la IV circunscripción judicial, Gastón Ávila, y al asistente letrado, Federico Sura, durante un encuentro del que participaron representantes del Grupo Coordinador del Consejo de Juntas Vecinales.

Ávila, quien tiene a cargo las localidades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura, con asiento en nuestra ciudad, insistió en la importancia de trabajar con la comunidad y fortalecer los canales de denuncias anónimas de los que dispone el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Neuquén.

El jefe de Fiscales planteó una Fiscalía “a puertas abiertas” y aseguró que uno de los principales objetivos del área que asumió el mes pasado es “fortalecer el vínculo entre la Fiscalía y la comunidad”. En ese sentido, se mostró dispuesto a realizar más reuniones con los vecinos en diferentes sectores de la ciudad.

De la reunión, que se realizó este martes, participaron la subsecretaria de Juntas Vecinales, Lorena González; y los integrantes del Grupo Coordinador del Consejo de Juntas Vecinales Noelia Galdames, María José Fabro y Gabriel Swiahla.

Ávila, quien fue juramentado en julio pasado, recordó que la Fiscalía General de la Provincia de Neuquén asumió recientemente la competencia para perseguir y juzgar el microtráfico de estupefacientes, una acción que hasta hace poco tiempo estaba a cargo de la justicia federal.

Reiteró que las denuncias que se realizan por microtráfico de drogas a través del código QR son anónimas e informó que, hasta el momento, se recibieron 22 denuncias, una cifra considerada escasa en el tiempo que lleva desde su aplicación, en mayo pasado.

Durante el encuentro, el Fiscal y su asistente letrado también mostraron cómo utilizar la página web del Ministerio Público Fiscal para hacer otro tipo de denuncias y el seguimiento de cada una de ellas, y explicaron cómo el trabajo conjunto con la Policía de la provincia en caso de robos, hurtos y otros delitos.

La subsecretaria Lorena González adelantó al fiscal Ávila la intención del Municipio de organizar reuniones con comisiones vecinales de diferentes barrios, para acercar a la comunidad las nuevas políticas de la Fiscalía y generar mayor compromiso de las vecinas y vecinos en la lucha contra el tráfico de drogas y otros delitos.

Ávila asumió su cargo a comienzos de julio. Antes de jurar como fiscal jefe, se desempeñó como fiscal coordinador del intercambio de información institucional y como fiscal integrante del equipo de trabajo de abordaje estratégico sobre armas de fuego, en la provincia de Santa Fe.

A partir de su juramentación, y de acuerdo a la funciones que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), Ávila debe “dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los fiscales del caso»; además de atender a víctimas y testigos; mantener y promover relaciones con otras instituciones, públicas o privadas, con organizaciones no gubernamentales y con la comunidad en general; centralizar información con fines investigativos, reuniendo a los fiscales del caso a su cargo para realizar el examen de vinculaciones criminológicas entre investigaciones; y actuar en los juicios por jurados.

Enlace para denunciar microtráfico de drogas:

https://www.mpfneuquen.gob.ar/denunciasweb/microtrafico_denuncia_anonima_add.php#1

Enlace para las denuncias por delitos diferentes

https://www.mpfneuquen.gob.ar/denunciasweb/denuncias_add.php#1