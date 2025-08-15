Franco Vargas, la promesa del karting de San Martín de los Andes

Franco Vargas, un joven talento oriundo de San Martín de los Andes, ha destacado en el Campeonato KCC PreJunior 2025. Se ha consagrado como uno de los competidores más prometedores del karting en la región, marcando una notable progresión en su desempeño.

En la reciente segunda fecha del Campeonato Clausura KCC, que se celebró en el Kartódromo «El Anfiteatro», Vargas se destacó por su consistencia y su habilidad al volante.

En la clasificación del 10 de agosto de 2025, en la que participó junto a otros destacados pilotos de la categoría PreJunior, Vargas obtuvo el séptimo lugar con un tiempo de 47.206 segundos en su mejor vuelta. A tan solo 3.450 segundos del líder, mostró su capacidad de adaptación y su técnica en el circuito, que lo posicionan como uno de los jóvenes más prometedores de la disciplina.

No solo en esta competencia, sino también a lo largo del campeonato, Franco se ha consolidado dentro de los mejores en la clasificación general, con 47 puntos, ocupando el quinto lugar en la tabla.

El 6 y 7 de septiembre se celebrará la tercera fecha del Campeonato KCC de Karting en el Kartódromo «Héctor Álvarez», ubicado en Rincón de los Sauces. Un evento lleno de emoción y adrenalina, que contará con una transmisión en vivo de alta calidad gracias a cámaras PTZ y drones, brindando a los espectadores una experiencia única desde la comodidad de sus hogares.

Los amantes del karting podrán disfrutar de la competencia en directo a través del canal de YouTube de Puesta a Punto. Este evento es un orgullo para la comunidad local, marcando el regreso del karting con caja a este reconocido circuito. Además, la convocatoria para auspiciantes está abierta, brindando una oportunidad para ser parte de este evento de gran relevancia para el deporte motor en la región.

