Franco Vargas volvió a pista y cerró el fin de semana en el Top 10

Tras la cuarta y quinta fecha del campeonato, el joven piloto Franco Vargas vivió un fin de semana con altibajos. El sábado no pudo sumar puntos al sufrir la rotura de la columna de dirección, lo que le impidió largar y lo relegó en el campeonato.

Sin embargo, la rápida acción de uno de sus sponsors, F.C.K. de la localidad de Roca, permitió revertir la situación. Gracias a la colaboración de mecánicos y allegados, consiguieron los repuestos y lograron poner el kart nuevamente en condiciones para disputar la final.

Partiendo desde el último cajón, Franco protagonizó una destacada remontada y cruzó la meta en el octavo puesto, completando una jornada de pura resiliencia.

El domingo, en la serie clasificatoria, obtuvo el sexto lugar, y en la final culminó séptimo, manteniéndose entre los diez mejores.

