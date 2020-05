Frente a la flexibilización de actividades desde la Zona Sanitaria IV remarcaron la importancia de continuar con las medidas de prevención del distanciamiento social

>> Coronavirus, Salud

Desde la zona Sanitaria IV enviaron un comunicado informando la situación actual de San Martín de los Andes, en relación a la pandemia por coronavirus.

En el comunicado, emitido el día 9 de mayo, las autoridades sanitarias locales detallaron que «en la localidad de San Martin de los Andes, hemos tenido solo 5 casos confirmados de COVID 19 desde el comienzo de la pandemia, tres de ellos ya se han recuperado y obtenido su alta médica, otro está en vías de recuperación y uno lamentablemente ha fallecido»

Desde el 9 de abril no se han reportado nuevos casos confirmados de la enfermedad «se siguen identificando y estudiando casos sospechosos, los cuales han sido negativos, como así también se siguen controlando a las personas que llegan a nuestra ciudad desde localidades donde existe circulación viral comunitaria, para que cumplan el aislamiento respectivo» explicaron

Además destacaron que la situación actual «es fruto del compromiso social de nuestra comunidad, que ha respondido con gran acatamiento a la cuarentena, lo que le ha permitido al sistema de salud la preparación para distintos escenarios»

Los especialistas remarcaron la importancia de continuar con el aislamiento y el cumplimiento del distanciamiento social y aseguraron que «la responsabilidad de mantener una situación baja de casos y que no se genere un pico, es de cada uno de nosotros»

«Que no hayamos tenido caso en las últimas semanas no significa que la enfermedad ya no existe y no llegará a nuestra localidad» remarcaron desde la cartera sanitaria.

El comunicado completo: