Fue identificado el cuerpo calcinado en una camioneta camino a Quila Quina

Tras rastrear al propietario del dominio y a través de la patente, personal policial logró dar con los familiares de la persona fallecida.

El trágico hecho que aún se encuentra en plena investigación, ocurrió el día de ayer camino a Quila Quina. Cerca de las 18 horas, bomberos Voluntarios recibió un llamado sobre un vehículo utilitario que se encontraba a la vera del camino con fuego en su interior.

Al llegar al lugar y tras contener el fuego, se divisó en su interior, un cuerpo calcinado, por lo que fue solicitada la presencia policial y más tarde de criminalística.

Una de las tareas de los uniformados, fue lograr identificar a la persona fallecida, ya que por el estado de su cuerpo, no se lograba visualizar el sexo ni tampoco se encontró ninguna identificación de su conductor dentro del vehículo.

Es así que con el rastreo de la patente, se logró identificar a la propietaria, una vecina de San Martín de los Andes, quién confirmó que su hermano, una persona entre los 50 y 55 años, era el conductor del vehículo. El rodado, un Fiat Fiorino color blanco con equipo de refrigeración, era utilizado para el transporte de alimentos.

Foto: Federico Soto para Lacar Digital

Hasta el momento, aún no hay indicios de lo que originó el fuego, por lo que resta establecer y de acuerdo a las pericias, qué fue lo que sucedió con el conductor, ya que según fuentes extraoficiales, la víctima, se encontraba sentado en el habitáculo del rodado, con el cinturón de seguridad puesto.

De acuerdo a la autopsia del cuerpo, se podrá establecer con más claridad, las causales de muerte del conductor.