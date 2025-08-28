LocalesPoliciales

Fue identificado el cuerpo calcinado en una camioneta camino a Quila Quina

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Tras rastrear al propietario del dominio y a través de la patente, personal policial logró dar con los familiares de la persona fallecida.

El trágico hecho que aún se encuentra en plena investigación, ocurrió el día de ayer camino a Quila Quina. Cerca de las 18 horas, bomberos Voluntarios recibió un llamado sobre un vehículo utilitario que se encontraba a la vera del camino con fuego en su interior.

Al llegar al lugar y tras contener el fuego, se divisó en su interior, un cuerpo calcinado, por lo que fue solicitada la presencia policial y más tarde de criminalística.

Una de las tareas de los uniformados, fue lograr identificar a la persona fallecida, ya que por el estado de su cuerpo, no se lograba visualizar el sexo ni tampoco se encontró ninguna identificación de su conductor dentro del vehículo.

Es así que con el rastreo de la patente, se logró identificar a la propietaria, una vecina de San Martín de los Andes, quién confirmó que su hermano, una persona entre los 50 y 55 años, era el conductor del vehículo. El rodado, un Fiat Fiorino color blanco con equipo de refrigeración, era utilizado para el transporte de alimentos.

Foto: Federico Soto para Lacar Digital

Hasta el momento, aún no hay indicios de lo que originó el fuego, por lo que resta establecer y de acuerdo a las pericias, qué fue lo que sucedió con el conductor, ya que según fuentes extraoficiales, la víctima, se encontraba sentado en el habitáculo del rodado, con el cinturón de seguridad puesto.

De acuerdo a la autopsia del cuerpo, se podrá establecer con más claridad, las causales de muerte del conductor.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Quila Quina: encuentran un cuerpo incinerado dentro de una camioneta incendiada
Artículo siguiente
Un vehículo se dió a la fuga en un control policial en la Ruta 19

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Personal de Espacios Verdes acondiciona y coloca plantas en el boulevard de Av. Los Lagos

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Como parte de los trabajos, se retiraron piedras y...

Un vehículo se dió a la fuga en un control policial en la Ruta 19

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El episodio ocurrió en la noche de ayer cuando...

Quila Quina: encuentran un cuerpo incinerado dentro de una camioneta incendiada

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho ocurrió entre las 18 y 18: 30...

Mientras derrumbaban un kiosco narco en Gobernadores Neuquinos, usurpaban una vivienda

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho fue casi paralelo al derrumbe realizado en...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina