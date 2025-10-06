Fútbol: Belgrano Veteranos en la Final Nacional

El equipo de Veteranos de Belgrano de San Martín de los Andes disputó este sábado desde las 9:15 hs la final del Torneo Nacional organizado anualmente por la Asociación Nacional, que este año se llevó a cabo en Mar del Plata.

La categoría +49 llegó a la definición tras una gran campaña: venció al combinado de Uruguay y a un equipo de Ushuaia, asegurando su pase a semifinales. El viernes superó a CAMET —uno de los conjuntos locales— y celebró en la playa antes de enfocarse en la final.

En el partido decisivo, Belgrano enfrentó a Barracas de La Pampa y cayó por 1 a 0, consagrándose subcampeón nacional tras un torneo histórico para el equipo sanmartinense.