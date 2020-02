Fútbol: De Sarmiento a Portugal

>> Deportes

Se llama Agustín Guerra, tiene 19 años y después de su paso por Sarmiento fue elegido para hacer goles en Portugal donde vive actualmente. Gracias a los colegas de La Deportiva conocemos la historia del centro delantero que dejó todo por ir detrás de un sueño y lo está viviendo afuera de Argentina. Jugó de muy chico en el Club Frontera de nuestra ciudad

La historia de Agustín Guerra puede ser una de las tantas que suele mostrar el fútbol. Un joven que se aleja de su familia para intentar pasar una prueba e incorporarse a un club para cumplir su sueño de ser futbolista.

La particularidad de esta historia es que tiene como protagonista al club Sarmiento, que sirvió para que el joven delantero nacido en San Martín de Los Andes pueda crecer en su carrera y hoy se encuentre haciendo goles en Portugal.

LA DEPORTIVA dialogó con Agustín para conocer los detalles.

¿Cómo llegaste a Sarmiento?

Llegué a Sarmiento a fines de mayo, principio de abril. Una fecha muy complicada para realizar pruebas porque está muy cercano al fichaje de lo que es AFA. El Señor Carlos Laino me consiguió la prueba y me avisó la dificultad de quedar en el club porque tenían poco lugar, pero yo estaba decidido y cargué la mochila con los botines y alguna muda de ropa, llegué a Junín donde fui muy bien recibido por mi primo Walter y por la familia de Marita Ríos. Comencé con las pruebas estando a cargo de la Quinta Divisón “Pancho” Martínez, luego de una semana de pruebas, un jueves, Pancho me llama a un costado y me dice que voy a pertenecer al grupo. El lunes se realizaba la revisión médica para el fichaje de AFA. Yo me sentía muy cómodo, soy un chico tranquilo y de pueblo donde hoy en día viven mis padres (San Martin de los Andes) me amoldé muy bien y me sentí parte de Sarmiento gracias a mis compañeros que me incluyeron de una forma muy rápida y a la gente del club que también fue muy buena para conmigo.

¿Qué significó para vos tu paso por Sarmiento?

Sarmiento es un gran club, te brinda lo que tiene y te hace encariñarte… Gracias a Sarmiento conocí una familia y amigos que no se encuentran siempre, la familia Giecco (que me hospedó en su casa durante 6 meses) De Luca y Di Pretti que me ayudaron mucho en mi paso por Sarmiento. En el club tomé confianza como jugador y tuve un buen año lo que fue el 2018 él cuál terminé goleador en AFA, el 2019 lo comencé mal ya que el técnico no decidía ponerme pero luego de un partido el cual fuí figura e hice un gol en mi vuelta como titular volví nuevamente a ser considerado como lo había sido en el 2018.

¿Recordas algún partido en especial en el club?

Recuerdo claro…. De los más importantes por ejemplo la final en Cuarta contra la Loba la cual salimos campeones y se lo pude dedicar a mi padre que viajo 1800 km para ver esa final, un partido contra Almagro el cual tuve la suerte de convertir y dedicárselo a mis padres que habían hecho otra vez 1800km para verme. En el 2019 contra La Villa el cuál fue mi partido para volver a estar considerado… En fin, hay muchos buenos recuerdos, fueron buenos años!



¿Cómo siguió tu carrera después de Sarmiento?

Estuve en Sarmiento hasta Junio del 2019, realicé una prueba para viajar a Portugal al club A.D. Olveirense, prueba autorizada por Sarmiento el cual luego de ser seleccionado realizó un convenio entre clubes.

En Julio viaje a Portugal en el cual estuve un tiempo en Oliveirense y luego pasé a jugar en G.D. Mirandês en dónde estoy hace unos 4 meses y tengo contrato por un año. Hemos tenido un problema con papeles que no nos permitió jugar la primera parte,hemos realizado 8 amistosos los cuales empatamos 2 y ganamos el resto. Terminé con 6 goles.

Este año ya hemos jugado 3 partidos oficiales los cuales ganamos 2 por torneo en el cual llevo 2 goles y empatamos el otro por la Taça Transmontana, el cual tenemos chances todavía de salir campeones. También estamos participando de la Taça Bragança la cual si somos campeones jugaremos la Taça Portugal, la cual es nuestro objetivo. La idea es mostraste, desmostrar lo que puedo dar en cancha y rápidamente conseguir un nuevo club para seguir progresando futbolísticamente.

¿En qué categoría de Portugal jugas?

Mirandês estaba en Segunda B. Actualmente está en 3ra. Somos un equipo en el cual estamos 12 argentinos y algunos portugueses. Tengo 19 años, juego de centro delantero o aquí en Portugal, lo llaman»Punta de lanza» Queria agradecer principalmente a mi familia que sin ellos no lograría nada de todo esto, Jorge Guerra, María Harasenchuk, Paola Guerra y Gastón Guerra, a Walter Harasenchuk, Marita Ríos, Luis Abu, Isaías Abu, Martina Abu, Florencia Sosa, Gabriel Giecco, Sandra Alberti, Nélida Finamore, Ornella Giecco, Micaela Giecco, Adrián Di Pretti, Mariel Martínez, Patricia Gatica, Gerardo Miranda, Denise Miranda, a mis amigos Giuliano Giecco, Camilo Di Pretti y Eric De Luca, y finalmente a la gente de Sarmiento y compañeros. Mucha gente me ayudó a construir esto.