Gastón Pauls dará una charla sobre adicciones en San Martín de los Andes

La propuesta, abierta y gratuita, está destinada a estudiantes de séptimo grado y nivel medio, docentes, directivos, padres y vecinos interesados.

Pauls, reconocido por su trayectoria artística y su compromiso social, recorre el país ofreciendo charlas testimoniales donde relata en primera persona su experiencia con el consumo problemático y su proceso de recuperación, con el objetivo de generar conciencia y abrir espacios de diálogo.

El encuentro, de 90 minutos, invita a la participación del público y busca fortalecer la prevención y el acompañamiento frente a las adicciones.

Será la segunda vez consecutiva que Pauls y la ONG “La Casa de la Cultura de la Calle” (CACUCA) se presenten en la ciudad. En 2024, la actividad convocó a un gran número de asistentes y se consolidó como un espacio de reflexión y escucha sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad.