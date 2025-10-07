Deportes

Gimnastas de Amanar representarán a Neuquén en el Regional y Nacional

Por: Victoria Veloso

Fecha:

Un grupo de gimnastas artísticas de la Escuela Amanar de San Martín de los Andes logró destacarse en el torneo provincial y clasificó para representar a la provincia del Neuquén en los próximos certámenes Regional y Nacional.

En Nivel 4 (Infantiles) clasificaron Bonilauri y Villamil.
En Nivel 6 Preinfantil, Von Puttkamer y Castillo.
En Nivel 6 Infantil, Rondo.
En Nivel 6 Mayor, Guerra.

El Nacional de Nivel 4 y 5 se realizará en San Martín de los Andes del 4 al 9 de noviembre, mientras que los Niveles 6 al 9 competirán en San Juan, del 18 al 26 de noviembre.

Para el Regional en General Roca, clasificaron las gimnastas de Nivel 2:

  • Categoría Mini: Emma Lofiego (2° puesto provincial), Olivia Payal (3° puesto) y Zura Sepúlveda (9° puesto).
  • Categoría Preinfantil: María Paz Gatafoni (1° puesto) y Martina Bruttomesso (2° puesto).

Este jueves, en el Concejo Deliberante local, las atletas serán reconocidas como embajadoras deportivas de San Martín de los Andes, destacando su desempeño y compromiso en la disciplina.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Cineclub: “Sola en la Oscuridad”, un clásico inolvidable con Audrey Hepburn
Artículo siguiente
Empresas aéreas suman vuelos a Neuquén para la temporada de verano

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Samuel Concha destacó en los Juegos Evita y lideró el medallero neuquino

Victoria Veloso Victoria Veloso -
La delegación neuquina de natación adaptada tuvo una destacada...

Fútbol: Belgrano Veteranos en la Final Nacional

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El equipo de Veteranos de Belgrano de San Martín...

Nicolás Cabanillas, Campeón Argentino de Menores

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El golfista sanmartinense Nicolás Cabanillas, representante de Chapelco Golf...

Tiziano Sepúlveda ganó en Achiras y se acerca al bicampeonato cordobés

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Tizi Sepúlveda tuvo un fin de semana perfecto en...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina