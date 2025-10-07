Gimnastas de Amanar representarán a Neuquén en el Regional y Nacional

Un grupo de gimnastas artísticas de la Escuela Amanar de San Martín de los Andes logró destacarse en el torneo provincial y clasificó para representar a la provincia del Neuquén en los próximos certámenes Regional y Nacional.

En Nivel 4 (Infantiles) clasificaron Bonilauri y Villamil.

En Nivel 6 Preinfantil, Von Puttkamer y Castillo.

En Nivel 6 Infantil, Rondo.

En Nivel 6 Mayor, Guerra.

El Nacional de Nivel 4 y 5 se realizará en San Martín de los Andes del 4 al 9 de noviembre, mientras que los Niveles 6 al 9 competirán en San Juan, del 18 al 26 de noviembre.

Para el Regional en General Roca, clasificaron las gimnastas de Nivel 2:

Categoría Mini: Emma Lofiego (2° puesto provincial), Olivia Payal (3° puesto) y Zura Sepúlveda (9° puesto).

Categoría Preinfantil: María Paz Gatafoni (1° puesto) y Martina Bruttomesso (2° puesto).

Este jueves, en el Concejo Deliberante local, las atletas serán reconocidas como embajadoras deportivas de San Martín de los Andes, destacando su desempeño y compromiso en la disciplina.