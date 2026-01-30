Gonzalo Rodríguez representará a Argentina en el UTMB Mont-Blanc

El corredor argentino Gonzalo Rodríguez fue seleccionado por sorteo para participar en el UTMB Mont-Blanc, la competencia de trail running más prestigiosa del mundo. El atleta competirá en la distancia CCC (Courmayeur–Champex–Chamonix) el próximo 28 de agosto, en el marco del evento que se desarrolla en los Alpes europeos con epicentro en Chamonix, Francia.

La prueba CCC cuenta con 101 kilómetros de recorrido y más de 6.100 metros de desnivel positivo, atravesando terrenos de alta montaña entre Italia, Suiza y Francia. Se trata de una de las carreras más exigentes del calendario internacional, que pone a prueba tanto la resistencia física como la fortaleza mental de los corredores.

La participación de Rodríguez representa un nuevo hito en su carrera deportiva y una destacada presencia argentina en un evento que reúne cada año a los mejores trail runners del planeta. El UTMB Mont-Blanc es considerado el máximo desafío dentro del trail running mundial, y acceder a su largada implica superar un riguroso sistema de clasificación y sorteo, lo que convierte a cada dorsal en un logro en sí mismo.

Nacido y criado en San Martín de los Andes, Gonzalo —conocido como “Gonza”— es reconocido por su compromiso con la ultradistancia y su profunda conexión con la naturaleza. El atleta vive esta oportunidad como “un premio al trabajo constante y a la pasión por correr en la montaña”.

Además de su desempeño competitivo, Rodríguez es profesor de trail running e integra el Phoenix Team, donde se desempeña como formador y referente, acompañando a corredores en su desarrollo deportivo. Con esta participación, buscará no solo completar uno de los mayores desafíos del trail running internacional, sino también dejar a la Argentina representada en una de las pruebas más emblemáticas del deporte de montaña.