Gran convocatoria en la “Octubre Rosa 5K”

Por: Victoria Veloso

Este domingo por la tarde se llevó a cabo la carrera “Octubre Rosa 5K”, una jornada deportiva y solidaria que tuvo como objetivo promover la concientización sobre la detección temprana del cáncer de mama.
La competencia comenzó a las 15:00 horas desde la Plaza San Martín, recorriendo la Avenida principal, la Costanera, con subida hasta el ex Hotel Sol y retorno por el mismo circuito.
La actividad reunió a una gran cantidad de participantes de distintas edades, que se sumaron con entusiasmo al evento que combinó deporte, salud y compromiso social.
Las fotografías compartidas corresponden a los podios de la clasificación general y a la largada, donde se vivió un clima de alegría y energía positiva.

