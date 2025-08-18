Gran desempeño sanmartinense en la cuarta edición de “Tierra de Gigantes”

San Juan volvió a ser protagonista del trail running nacional el pasado sábado 16 y domingo 17 de agosto, con la realización de la cuarta edición de “Tierra de Gigantes”, una de las competencias más destacadas del calendario deportivo de montaña.

El evento, que agotó todos los cupos disponibles en las siete distancias habilitadas, se desarrolló con gran convocatoria y entusiasmo entre los participantes. La largada tuvo lugar en el Kayak Club San Juan, a 15 kilómetros de la ciudad capital, en plena precordillera. Los corredores enfrentaron terrenos variados con ascensos técnicos, quebradas, miradores, reservas naturales y desniveles exigentes, en un entorno natural imponente.

Uno de los destacados fue el sanmartinense Alejandro Troncoso, quien compitió en la distancia de 24 kilómetros. Troncoso logró el tercer puesto en la clasificación general y se quedó con el primer lugar en la categoría 40-49 años, consolidando así una actuación sobresaliente entre los atletas de experiencia.