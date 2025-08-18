Deportes

Gran desempeño sanmartinense en la cuarta edición de “Tierra de Gigantes”

Por: Victoria Veloso

Fecha:

San Juan volvió a ser protagonista del trail running nacional el pasado sábado 16 y domingo 17 de agosto, con la realización de la cuarta edición de “Tierra de Gigantes”, una de las competencias más destacadas del calendario deportivo de montaña.

El evento, que agotó todos los cupos disponibles en las siete distancias habilitadas, se desarrolló con gran convocatoria y entusiasmo entre los participantes. La largada tuvo lugar en el Kayak Club San Juan, a 15 kilómetros de la ciudad capital, en plena precordillera. Los corredores enfrentaron terrenos variados con ascensos técnicos, quebradas, miradores, reservas naturales y desniveles exigentes, en un entorno natural imponente.

Uno de los destacados fue el sanmartinense Alejandro Troncoso, quien compitió en la distancia de 24 kilómetros. Troncoso logró el tercer puesto en la clasificación general y se quedó con el primer lugar en la categoría 40-49 años, consolidando así una actuación sobresaliente entre los atletas de experiencia.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Se viene la 2ª Conferencia de Montaña y Nieve de las Américas
Artículo siguiente
Una mujer fue rescatada de su vehículo luego de caer por un barranco en la Ruta 40

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Franco Vargas, la promesa del karting de San Martín de los Andes

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Franco Vargas, un joven talento oriundo de San Martín...

Cabanillas en el Torneo de los 21 Mejores Aficionados de Argentina

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El sanmartinense Nicolás Cabanillas está participando en un exclusivo...

Joaquín Rojas se consagra en la Vuelta de la Manzana

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Con apenas 20 años, Joaquín Rojas suma ya varios...

Se celebra hoy el Día del Deporte en Neuquén

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Promesas y referentes del deporte contaron sus sensaciones de...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina