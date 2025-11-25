Gran Fondo Siete Lagos 2025: más de 3.000 ciclistas cruzaron la meta

El Gran Fondo Siete Lagos 2025 culminó el 23 con la llegada de más de 3.000 ciclistas a San Martín de los Andes, después de haber partido desde Villa La Angostura y recorrido los 110 kilómetros de la Ruta de los Siete Lagos.

La competencia incluyó categorías Ruta, MTB y E-Bike, y cerró con música en vivo, entrega de premios y un importante acompañamiento del público en la zona de llegada. Según la organización, esta edición volvió a consolidar al circuito como uno de los más convocantes del país durante la temporada primaveral.

En la clasificación general de la prueba de ruta, Lucas Gaday en la rama masculina y Sofía Martelli en la femenina se consagraron como ganadores de las principales categorías. Además, esta edición fue confirmada como fecha de la Unión Ciclística Internacional (UCI) en el proceso de cara al Mundial 2027, lo que reforzó el posicionamiento internacional del evento.

El movimiento turístico también fue notable: comercios y alojamientos reportaron un incremento de visitantes durante el fin de semana, mientras que los operativos de tránsito incluyeron cortes parciales sobre la Ruta 40 para garantizar la seguridad de los participantes.