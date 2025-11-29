Cultura y espectáculos

“Gran Hotel Kani Kama”: teatro patagónico a la gorra

Por: Victoria Veloso

Fecha:

El espectáculo Gran Hotel Kani Kama, una creación colectiva del taller de teatro para adultos coordinado por Sandra Monteagudo, presentará dos funciones este domingo 30 de noviembre en Espacio Trama, en Camarones. La obra, con entrada libre y modalidad a la gorra, tendrá su primera presentación a las 19 horas, mientras que la función de las 21 ya se encuentra completamente agotada.

La propuesta escénica se desarrolla en el mítico Gran Hotel Kani Kama, un espacio ficticio donde viajeros y personajes errantes llegan en busca de poesía en lo inhóspito, amores imposibles entre acantilados o rastros de un naufragio prohibido. El mar —protagonista silencioso— funciona como testigo de sus historias, miserias y abandonos. En el relato, el glamour es apenas una fachada que conduce a sus huéspedes hacia un destino inevitable: la llamada hipnótica de una Sirena que los arrastra a lo profundo del océano, como revancha de todos los maltratos sufridos.

La obra es el resultado del trabajo colectivo del grupo integrado por Gabriela Neyssen, Daniel Poggio, Carmen Ferrer, Gisela Valdés, Micol Jarmolinski, Nati Torres, Isabel Bameule, María José Domínguez, Muki Vargas, Alex Treutel, Andrés Bachmann y Juan Pablo Llanes. También forman parte del proyecto, aunque ausentes en esta función, Cirilo Flugelman y Pepe Eseiza.

