Gutiérrez: «No queremos dar marcha atrás, para eso hay que cuidarse»

El gobernador destacó el comportamiento de los neuquinos y dijo que gracias a esto es posible ir flexibilizando la cuarentena.

En las últimas semanas, Neuquén comenzó a habilitar las operaciones en diferentes actividades económicas y el gobernador Omar Gutiérrez destacó que esto fue posible gracias al comportamiento ejemplar de los neuquinos ante la pandemia del coronavirus.

En declaraciones a LU5, el mandatario dijo: «No queremos dar marcha atrás. Pero para eso hay que cuidarse». En ese sentido, sostuvo que los cero casos positivos de Covid-19 detectados en los últimos días son producto de los recaudos de la población en los últimos 15 días.

“Al ritmo que estamos yendo, es posible gracias al comportamiento ejemplar del pueblo de Neuquén”, agregó Omar Gutiérrez y manifestó que la conducta del pueblo neuquino fue exitosa. «El domingo, con las salidas recreativas, la gente demostró que respeta la situación», resaltó.

“Si la gente respeta los hábitos de la nueva realidad, es otra cosa», dijo el gobernador y manifestó que la pandemia del coronavirus no pasó sino que «está pasando hoy» y no hay que relajarse en los cuidados: hay que mantener la distancia social, usar el tapabocas, cumplir con los protocolos sanitarios de higiene y en lo posible no salir de la casa para evitar el contagio.

«Los que están saliendo a trabajar, no es que lo hacen con la normalidad de antes», indicó el mandatario y tomó el ejemplo de Córdoba que tuvo que dar marcha atrás con las flexibilización de la cuarentena por un rebrote de casos de coronavirus en los últimos días.

Gutiérrez enfatizó en la importancia del cuidado social y remarcó: “Cada vez que tomamos una medida de flexibilización por la pandemia, no es a favor de unos y en contra de otros. Tenemos que respetar las medidas y protocolos”.

Además, el gobernador dijo que están trabajando en protocolos para poder habilitar otras actividades comerciales que todavía no fueron autorizadas para volver a operar, como el caso de los restaurantes. Destacó que se extendieron los planes de ayuda económicas para los sectores afectados y los prestámos del BPN, que es uno de los 10 bancos del país que más inversión financiera realizó.

«Todos juntos y a la vez no podemos. Hay sectores que van a tener que esperar», señaló y manifestó: «El distanciamiento es fundamental para ganar tiempo hasta que esté la vacuna, se ha avanzado, ya están testeando con grupos de voluntarios, mientras tanto tenemos que cuidarnos».

Por útimo, recordó a las cinco víctimas fatales en Neuquén por el coronavirus y dijo: «Esas cinco puñaladas no me las voy a olvidar nunca».