«Habemus» Puente de la Rinconada: Ya se puede transitar por el esperado puente

Desde este mediodía y tras 19 años de espera, se puede transitar por el puente de La Rinconada.

Este martes 18 de noviembre a las 12 horas se realizó el esperado acto de inauguración del puente de La Rinconada sobre el río Collón Curá, una obra de infraestructura clave para la conectividad de la región.

La obra tardó casi dos décadas, entre demoras, paralizaciones y cambios de empresa.

La ceremonia fue encabezada por el Ingeniero Javier Cerda, responsable del Distrito 12 de Vialidad Nacional, quien brindó detalles sobre la culminación de este proyecto de gran envergadura para la provincia.

En diálogo con La Red, Cerda afirmó que está todo en condiciones para realizar los actos administrativos y habilitar el puente sin un acto protocolar. «El ministro Caputo ya había anunciado la finalización de la obra. Estábamos esperando los plazos correspondientes para alcanzar la resistencia del hormigón. Lo prioritario es habilitarlo», expresó.

Respecto a la falta de un acto protocolar previo a la habilitación, el funcionario de Vialidad Nacional dijo que «la mayor satisfacción es poder contemplar una obra de tantos años terminada y creo que los usuarios de la Ruta Nacional 40 lo necesitan».

«Ahora me voy a comunicar con algunas autoridades nacionales y provinciales, a ver si se pueden acercar y veremos qué otro acto protocolar se puede llegar a realizar, pero demorar la habilitación sería una picardía«, afirmó Cerda.

Este nuevo puente promete optimizar significativamente el tránsito y la seguridad vial en la zona, siendo un hito para el desarrollo de la infraestructura vial de Neuquén.

«La verdad que es una satisfacción muy grande, contemplar una obra terminada, una obra que llevo mucho tiempo, prácticamente 19 años, cuando la agarramos el año pasado en junio, la verdad que fue un objetivo muy grande, pero hoy tenemos la satisfacción de estar parados sobre este puente La Rinconada. En todos los casos, gracias a la gestión del presidente Javier Milei y en especial agradecimiento para la diputada nacional Nadia Marquez», dijo Cerda en el acto de inauguración.

Además, destacó que «este puente va a servir de conexión para todos los pobladores» y agradeció la participación de cada uno de los trabajadores que hicieron posible concretar la obra. «Les agradezco también a las autoridades nacionales que nos visitan», agregó.

Por último, aseguró, en diálogo con Info Los Andes: «Es un privilegio estar parados hoy sobre este puente, una obra histórica que fue relegada, así que considero un privilegio y una satisfacción muy grande ver esta obra terminada. Después de tanto tiempo hemos podido llegar a una finalización, a buen puerto».

El intercambio entre Figueroa y Caputo que anunció la inauguración

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, intercambiaron este lunes mensajes en redes sociales para confirmar la finalización del nuevo puente de La Rinconada, una obra clave para la conectividad del sur neuquino sobre la Ruta Nacional 40.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Caputo anunció que el Gobierno nacional concluyó la construcción del nuevo puente ubicado a 30 kilómetros de Junín de los Andes. «Esto permite reemplazar el puente existente, inaugurado en 1942, que era de una sola mano y provocaba largas filas para cruzar de un lado a otro», señaló el ministro.

«La obra se desarrolló sobre la RN 40, una ruta fundamental para el turismo y la actividad económica de la Patagonia», afirmó Caputo. En ese sentido, aseguró que se trata de una mejora concreta «para los argentinos, para los turistas y para el transporte pesado». El ministro también agradeció el trabajo conjunto con el Gobierno de la provincia. “Seguimos trabajando con @Rolo_Figueroa”, cerró.

La respuesta del gobernador neuquino no tardó en llegar. También a través de redes sociales, Figueroa destacó que su gestión colaboró desde el primer día para completar la obra. «Asumimos el compromiso de colaborar en todo lo necesario», escribió. Y agregó: «Siempre priorizamos el diálogo y el interés de las y los neuquinos».

En su mensaje, Figueroa agradeció al ministro Caputo y a su equipo por el trabajo conjunto. “Hoy podemos celebrar la concreción de una obra largamente esperada por toda la comunidad”, sostuvo.

Por qué tardó 19 años la obra del Puente La Rinconada

El proyecto fue licitado por primera vez en 2006, pero las demoras administrativas, presupuestarias y técnicas hicieron que su ejecución se postergara por años.

El nuevo puente reemplaza la estructura antigua que tenía paso de una sola mano, lo que genera demoras frecuentes en la circulación y representa un riesgo en temporada alta. La nueva traza permitirá una circulación más fluida y segura en el trayecto que une Junín de los Andes con San Martín de los Andes, y con la Ruta de los Siete Lagos, uno de los principales atractivos turísticos de la Patagonia.