Habilitación parcial y con restricciones en la Ruta Provincial N° 62

Vialidad Neuquén dio a conocer desde cuándo se levantarán las restricciones, qué tipo de vehículos podrán circular y cuál es el avance de las tareas de conservación y mejoramiento de calzada realizadas sobre esa traza en el sur de la provincia.



A partir del 1 de noviembre, la ruta provincial N° 62 quedará habilitada para transitar con precaución hasta el sector de Termas Lahuen Co. Esta medida es posible gracias a las tareas de conservación ejecutadas por la Dirección Provincial de Vialidad para garantizar una óptima transitabilidad, a través del Distrito 4 de San Martín de los Andes.

Al ser una ruta de ripio y de montaña -con anchos variables, curvas y contracurvas y zonas de precipicio-, se autoriza el tránsito únicamente a vehículos livianos y pick-up.

Dado que suele utilizarse para acceder al Paso Internacional Carirriñe, desde el organismo vial provincial se informó que éste permanecerá cerrado hasta nuevo aviso por cuestiones de infraestructura del lado de Chile. En ese sentido se recomendó a los viajeros con destino al vecino país vecino que opten por otros pasos fronterizos habilitados en la región.

Tareas en ejecución

Aunque se habilite parcialmente la circulación a partir de mañana, cabe aclarar que Vialidad Provincial mantiene activos equipos de trabajo en distintos puntos de esta traza y por tal motivo solicita a los usuarios tener precaución.

Tramo Pavimentado (Empalme RN 40): Se solicita máxima precaución por la ejecución de tareas de señalización horizontal. Hay presencia de equipos y personal de Vialidad sobre la calzada.

Mantenimiento rutinario: Se informa que las tareas de mantenimiento y conservación rutinaria, a cargo del Distrito 4, se ejecutarán durante toda la temporada estival para asegurar el buen estado del camino.

Se ruega a los conductores planificar sus viajes, respetar las velocidades máximas y acatar las indicaciones del personal vial para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Estado de Rutas

Para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas, se puede contactar al Centro de Atención al Usuario de Vialidad Provincial: Teléfono: 2942 572138 y a la Web Oficial: www.dpvneuquen.gov.ar