Cultura y espectáculos

Hasta el 20 de enero sigue abierta la convocatoria para artistas visuales en la Sala Lidaura Chapitel

Por: Victoria Veloso

Fecha:

San Martín de los Andes, Neuquén — La Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes confirmó que se mantiene abierta la convocatoria para artistas visuales interesados en formar parte de la Exposición Abierta y Colectiva 2026 que se realizará en la emblemática Sala Lidaura Chapitel en febrero próximo.

Los creadores locales y de la región tienen tiempo hasta el 20 de enero inclusive para enviar sus propuestas. Cada participante puede presentar dos propuestas expositivas en un único documento PDF dirigido a salidaurachapitel@gmail.com.

Una vez seleccionadas, las obras deberán ser presentadas físicamente en la Sala de Exposiciones los días 27 y 28 de enero, con horarios de 10 a 12 h y de 15 a 20 h, para su montaje definitivo antes de la apertura al público.

Las bases de la convocatoria establecen que las obras deben llegar en perfectas condiciones de exhibición y contar con los dispositivos necesarios para su montaje, garantizando un despliegue profesional durante la muestra.

Contacto e inscripciones:
📧 salidaurachapitel@gmail.com — plazo hasta 20 de enero de 2026 inclusive.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Espacio Trama ofrece cuatro funciones a la gorra en el marco del Festival Estival

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Espacio Trama ofrece cuatro funciones a la gorra en el marco del Festival Estival

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Espacio Trama, centro cultural ubicado en General Roca...

San Martín de los Andes vibra: Luck Ra confirma show gratuito frente al lago Lácar

Victoria Veloso Victoria Veloso -
San Martín de los Andes se prepara para prender...

Cotesma anunció un upgrade de velocidad en sus servicios de Internet por fibra óptica

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Cotesma lanzó el upgrade “Más tecnología, más velocidad”, una...

Balta Comotto presenta El exilio del jaguar en San Martin de los Andes

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El músico argentino llega a la Patagonia para presentar...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640