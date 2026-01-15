Hasta el 20 de enero sigue abierta la convocatoria para artistas visuales en la Sala Lidaura Chapitel

San Martín de los Andes, Neuquén — La Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes confirmó que se mantiene abierta la convocatoria para artistas visuales interesados en formar parte de la Exposición Abierta y Colectiva 2026 que se realizará en la emblemática Sala Lidaura Chapitel en febrero próximo.

Los creadores locales y de la región tienen tiempo hasta el 20 de enero inclusive para enviar sus propuestas. Cada participante puede presentar dos propuestas expositivas en un único documento PDF dirigido a salidaurachapitel@gmail.com.

Una vez seleccionadas, las obras deberán ser presentadas físicamente en la Sala de Exposiciones los días 27 y 28 de enero, con horarios de 10 a 12 h y de 15 a 20 h, para su montaje definitivo antes de la apertura al público.

Las bases de la convocatoria establecen que las obras deben llegar en perfectas condiciones de exhibición y contar con los dispositivos necesarios para su montaje, garantizando un despliegue profesional durante la muestra.

Contacto e inscripciones:

📧 salidaurachapitel@gmail.com — plazo hasta 20 de enero de 2026 inclusive.