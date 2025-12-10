Cultura y espectáculosLocales

Hasta el 22 de diciembre estará abierta la convocatoria para el programa Calle Cultural

Por: Marcela Barrientos

La Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes anuncia la apertura de la convocatoria para el Programa Calle Cultural, destinado a artistas callejeros que deseen realizar intervenciones en distintos barrios y espacios públicos de la ciudad durante enero y febrero de 2026.

Calle Cultural es una propuesta que busca fortalecer la presencia del arte en la vía pública, generando actividades culturales gratuitas para las y los vecinos. Las presentaciones serán a la gorra, respetando la modalidad propia del arte callejero.

En el marco de este programa la Secretaría de Cultura otorgará a cada artista o grupo un incentivo económico de gorra, destinado a acompañar y reconocer el trabajo artístico, además de lo que el público aporte voluntariamente.

La convocatoria está dirigida a músicos callejeros, artistas circenses, malabaristas, bailarines, actores, titiriteros, performers y otras disciplinas que puedan desarrollarse en el espacio público.

Las y los artistas interesados podrán enviar sus propuestas hasta el 22 de diciembre de 2025 al correo: teatrosanjosesmandes@gmail.com

Consultas por WhatsApp al: +54 9 2972 53-7772

Calle Cultural busca descentralizar la oferta cultural, promover la circulación del arte callejero y fortalecer los vínculos comunitarios a través de expresiones artísticas accesibles, abiertas y participativas.

