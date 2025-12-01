LocalesMunicipales

Hasta el 5 de diciembre se realizará la preinscripción para la colonia municipal de 2026

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Las actividades se realizarán desde el 7 de enero al 13 de febrero, de lunes a viernes de 9 a 13, y funcionará en tres núcleos: la Escuela N° 5, en el centro de San Martín de los Andes; el gimnasio Javier Carriqueo, de Chacra 2; y el gimnasio Chango Soria, de Nahuilen.

La colonia municipal está destinada a niñas y niños de entre 4 y 12 años y hasta 18 años en jóvenes con discapacidad.

Cada grupo contará con un profesor titulado con cargo y con un ayudante, estudiante de temas vinculados con la docencia y la actividad física.

La colonia municipal es gratuita.

El formulario se completa mediante este link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPc-E5I01c3CRQ82VRmi-8yf8J8XdohizT2RQu7lljfKZIew/viewform

La Subsecretaría de Deportes informó, además, que este formulario es una PRE inscripción  (completarlo NO asegura el cupo en la Colonia de Verano 2026). 

Una vez completado este link, la Subsecretaría de Deportes se contactará para confirmar cupo de los niños/as que han ingresado. 

El cupo se reafirmará una vez presentada la documentación requerida .

Si el colono falta 3 días consecutivos se dará de baja automáticamente y se llamará al siguiente niño/a de lista de espera. 

