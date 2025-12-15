Cultura y espectáculosLocales

Hasta el 6 de enero están abiertas las inscripciones para La Noche de las Artes

Por: Marcela Barrientos

Las inscripciones se realizarán en la Secretaría de Cultura (Cap. Drury 665), los días hábiles, desde el lunes 15 de diciembre hasta el martes 6 de enero de 8:00 a 15:00hs.

El domingo 18 de enero se realizará la primera Noche de las Artes del 2026.

La convocatoria está destinada a los siguientes rubros: artes plásticas, fotografía, producciones audiovisuales, música, danzas, teatro, circo, títeres, bibliotecas, librerías y editoriales, y artes y oficios.

Se establece un cupo máximo de 70 “presentaciones escénicas”, para las cuales se respetará el orden de inscripción. Los que se inscriban posteriormente quedarán en lista de espera.

Importante: los grupos que hagan “presentaciones escénicas” y deseen actuar en un mismo espacio físico, uno a continuación de otro (porque comparten sonido o por cualquier otra razón), deberán presentarse juntos al momento de hacer la inscripción. Para la modalidad “en continuado” se aceptarán un máximo de cuatro presentaciones escénicas.

Para los “expositores” (artes visuales, literatura y artes y oficios) no habrá límite de participación.

Para más información comunicarse al (02972) 427-315 int. 361, de lunes a viernes de 8 a 15hs.

