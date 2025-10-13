Homenaje a Alain Delon en la Sala Amankay

El próximo miércoles 15 de octubre, continuará el ciclo “Homenajes” en la Sala Amankay, con una nueva función a beneficio de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes.

La propuesta es organizada por Guillermo Ianniello y Ailín Pazos, quienes impulsan este ciclo dedicado a celebrar grandes figuras del cine internacional.

En esta ocasión, se rendirá tributo a Alain Delon, el actor francés más célebre de todos los tiempos, a menos de un año de su fallecimiento. Para recordarlo, se proyectará una de sus películas más destacadas: “El Círculo Rojo” (1970), dirigida por Jean-Pierre Melville, en la que Delon comparte elenco con Yves Montand, Jean María Volonté y Bourvil.

La obra es considerada una joya del cine francés. Combina el fatalismo, la amistad y la lealtad, con una puesta en escena precisa y silencios que refuerzan la tensión narrativa. “El Círculo Rojo” es un relato en el que el destino reúne a personajes desconocidos en un “círculo rojo”, tal como reza la tradición oriental que inspira la historia.

La proyección será como siempre en la Sala Amankay, con entrada a beneficio de Bomberos Voluntarios, en el marco de este ciclo cinematográfico local que ya se ha vuelto un clásico.