Hoy habrá corte programado de tránsito en el paso internacional Mamuil Malal

Por: Marcela Barrientos

Será este martes 3, desde las 16. El paso se habilitará en horario normal durante la jornada siguiente.

La dirección provincial de Vialidad informó que el martes 3 de febrero, a partir de las 16, se procederá al cierre del paso internacional Mamuil Malal por la de ejecución de una alcantarilla como parte de la construcción de pavimento en la ruta provincial 60, desde el fin de pavimento hasta el límite con Chile. 

El paso se habilitará en horario normal durante la jornada siguiente. 

La ruta permanece habilitada, transitable con precaución por presencia de equipos y personal trabajando en la obra vial. 

Desde Vialidad se indicó que el teléfono para consultas y atención al usuario es el 2942 572138, de 8 a 14.

Cuatro empresas interesadas en la obra que duplicará las calles pavimentadas en Junín de los Andes
Masivo llamado a concurso para 74 médicos y nuevas designaciones

