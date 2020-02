Hoy se estrena “Tal cual, todo sea por el arte”

>> Cultura y espectáculos, Locales

Se trata de una nueva propuesta del grupo de teatro Cuarta Pared, cuenta con la dirección de Daniel Recúpero, y se pondrá en escena para el público sanmartinense hoy a las 21.30 hs. en el Centro Cultural Cotesma.

Luego del éxito obtenido el año pasado con “Revuelto Gramajo”, Recúpero redobla la apuesta por el teatro basado en la improvisación, en este caso, siguiendo un hilo conductor en una historia con un claro comienzo, desarrollo y final.

Recúpero detalló que al igual que otras experiencias anteriores, se trata de una creación colectiva, cuyo argumento gira en torno a “un grupo de 5 mujeres que se reúnen en la casa de una de ellas para intercambiar sus experiencias, hablar de hombres y de sus vidas”.

El elenco está conformado por Viviana Huici, Estela Rabatto, Marcela Zann, Elsa Alvarez, Iara Romano e interpretan roles sumamente diferentes. En ese grupo de amigas no falta la viuda que aún no ha superado su duelo, la que ya pasó por 11 matrimonios, la liberal con un ex marido que le paga todos sus viajes y la que está casada hace 30 años. El elenco completa Rodrigo Recúpero en el papel del Mateo, el hijo de una de estas mujeres, que se da el lujo de opinar sobre las disímiles experiencias de todas. ”Lo bueno del trabajo con improvisación es que, si un personaje cambia algo en el discurso, la reacción del resto hace a la obra muy espontánea”, dijo el joven actor en diálogo con Lacar Digital.

La obra ya se ha presentado en Junín de los Andes y ha tenido una gran repercusión en el público, dado que las funciones siempre han sido a sala llena. Por otra parte, Recúpero dijo que la gente se va muy conforme con el espectáculo y que “En San Martín de los Andes puede llegar a haber otra función en el Teatro San José, posiblemente el 7 de marzo” pero aún no se ha confirmado.