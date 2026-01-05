RegionalesSequía

Incendio controlado en Lago Hermoso

Por: Lacar Digital

Fecha:

Según informaron desde el Parque Nacional Lanín el fuego afectó este domingo 1,3 Hectáreas en Lago Hermoso.

En el lugar continuaran trabajando birgadistas del ICE Zona Central Sur, abocado a tareas de enfriamiento, con el objetivo de eliminar puntos caliente, evitar reactivaciones y avanzar hacia la extinción total.

Durante el operativo se despacharon dos móviles del ICE Zona Sur, con dos cuadrillas de brigadistas forestales, el Jefe de Guardaparques Nacionales de la Zona Sur, una camioneta 4×4 y el camión URO.

De manera simultánea, se auto convocaron y articularon distintos organismos que se sumaron a las tareas de combate y apoyo: Bomberos Voluntarios Meliquina, San Martín de Los Andes, Bomberos de Villa la Angostura, Brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Neuquén, un equipo de drones de la Secretaría de riesgos y Emergencias de Neuquén, un móvil de Gendarmería Nacional, dos móviles policiales y personal de la Estancia.

Fotos: ICE ZONA SUR

Lacar Digital
Lacar Digital
Artículo anterior
Qué pasó en la fiesta Cherry: la organización explicó lo ocurrido a través de un comunicado
Artículo siguiente
Tragedia en el Lago Meliquina: un hombre murió tras ser arrastrado por la corriente y su hijo fue rescatado

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Abrieron concurso para ingresar a la Administración Pública Provincial: cómo y dónde postularse

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Las inscripciones estarán abiertas del 19 al 23 de...

Descuentos de hasta el 20% por el pago anticipado del Inmobiliario

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Ya están disponibles las boletas correspondientes al 2026, para...

De Junín a la UBA: becas que cobijan, experiencias que transforman

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Pablo Fuentes es neuquino, estudia Diseño Industrial en Buenos...

Neuquén registró altos niveles de ocupación turística en sus principales destinos

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La provincia obtuvo muy buenos indicadores durante el cierre...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640