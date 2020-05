Infancia: búsqueda del tesoro virtual para celebrar el día Internacional del Juego

El día 28 de mayo se conmemora el Día Internacional del Juego.

A diferencia de otros años, los niños y niñas del mundo no podrás salir a correr y jugar con la libertad que desean pero eso no significa que no puedan celebrar este día de una manera divertida e ingeniosa.

En nuestra ciudad, la clásica búsqueda del Tesoro se reinventó y ahora se realizará de manera virtual para que todos los niños puedan participar desde sus casas.

Hoy, 28 de mayo, se conmemora el Día Internacional del Juego y en San Martín de los Andes se realizarán distintas actividades, coordinadas y organizadas a través de la MePPi (Mesa Política de Participación Infantil), en conjunto con el Consejo de la Comunidad para la niñez, adolescencia y familia (CoCoNAF), entre las que se encuentra una suelta de juguetes y la ya clásica y esperada Búsqueda del Tesoro, que se realizará este año desde casa, de manera virtual.

Para participar, tal como se detalla a través del Facebook del CoCoNAF, se deberán completar 7 consignas, enviando sus respuestas a través de Whatsapp hasta las 20 horas de hoy, al número 2944 32 75 10: