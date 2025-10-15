Infragantis: ladrones descartaron lo robado, se tiraron al arroyo para huir pero fueron atrapados

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles en el barrio Villa Paur de San Martín de los Andes. Luego de la persecución a pie, se arrojaron al arroyo y fueron atrapados por el personal del Comando Radioeléctrico.

Cerca de las 16:15, una niña se comunicó por teléfono con personal policial, avisando sobre un robo en proceso en su vivienda, ubicada en calle Aluminé al 70.

Los delincuentes al verse al descubierto, se escondieron en el techo del domicilio con bolsas en las que habían guardado el botín. A la llegada de los uniformados, ambos delincuentes conocidos del ambiente, salieron de su escondite, emprediendo la fuga a pie y cargando tres bolsas con los elementos robados entre los elementos se hallaron varias herramientas, computadoras, consola y herramientas eléctricas .

Ambos delincuentes, se dirigen hacia el sector de la Vega Chica y al verse rodeados por el personal del Comando Radioeléctrico, descartaron las bolsas, y se arrojaron unos gaviones de piedra de aproximadamente 2 metros de altura, hacía el arroyo Pocahullo para continuar su huida por el lecho del río.

Uno de los uniformados sin dudarlo se arrojó al lecho sin perderlos de vista, y en un sector donde ya no hacía pie por la profundidad del río, decidió abortar la persecución, no perdiendolos de vista rio abajo, luego de recorrer unos 700 mts.

Personal de motoristas que colaboraron en la persecusión, se dirigen al sector de Vega Chica ingresando a un paso de servidumbre lindante al Ejército Argentino, sector de vegetación extensa con retamas de grandes dimensiones, donde logran interceptarlos, cuando los delincuentes con sus ropas mojadas y con barro, intentaban huir entre las retamas, pero fueron alcanzados por personal policial.

Una vez alcanzados se logra identificar a ambos delincuentes, quienes fueron esposados y trasladados al nosocomio local por protocolo policial y quedaron a disposición de la justicia.