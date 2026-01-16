Inició el proceso de concurso para directivos de nivel Inicial, Primario y Especial

La instancia, que posibilita el avance en la carrera docente, brinda estabilidad laboral y profundiza la formación con perspectiva de derechos respecto de niños, niñas y adolescentes. Se habilitan también el Ingreso a la docencia y Movimiento de personal.



El Consejo Provincial de Educación (CPE) dio inicio al concurso de ascenso de jerarquía para cubrir cargos vacantes de dirección y vicedirección en los niveles Inicial y Primario, y en la modalidad Especial.

Para acceder a dichos puestos, las y los docentes aspirantes deberán cumplimentar diferentes instancias diseñadas por un jurado. Luego, la Junta de Clasificación ordenará los listados según el resultado del proceso examinador, y el puntaje obtenido por trayectoria y formación académica.

El concurso contempla una visión integral de las funciones de gobierno y conducción escolar, priorizando lo pedagógico y la centralidad de la enseñanza. Se pretende consolidar a los equipos directivos como referentes de acompañamiento institucional, promoviendo una dinámica de supervisión y asesoramiento constante hacia lo institucional, como el espacio donde ocurren las buenas experiencias educativas para la alfabetización integral y el aprendizaje sistemático.

Esta instancia jerarquiza además la carrera docente, da estabilidad y favorece la profesionalización de la función a partir de un procedimiento transparente y democrático.

En cuanto a las vacantes, este proceso permitirá en el nivel Primario dar cobertura a más de 50 vicedirecciones, y a un centenar de direcciones correspondientes a cargos a cubrir en escuelas de primera, segunda y tercera categoría.

En nivel Inicial las direcciones a cubrir superan las 30 y las vicedirecciones son más de 20; mientras que la modalidad Especial requiere la titularización de más de una veintena de direcciones y una decena de cargos de vicedirección.

Se espera que sean más de ochocientas las y los docentes que participen del concurso.

Concursos de Ingreso y Movimiento de personal

Como parte del proceso y dando cumplimiento a lo que establece el Estatuto Docente, se habilitan también los concursos de Ingreso a la docencia y de Movimiento de personal. Estas instancias alcanzan a docentes de los niveles Inicial, Primario y Especial; en los mismos niveles y en Centros de Educación Física (CEF) y Plantas de Campamento para docentes de Educación Física; en Primaria para profesores de Plástica; en Inicial y Primaria de Música; y para las modalidades Domiciliaria y Hospitalaria, Jóvenes y Adultos y Contexto de Privación de la Libertad.