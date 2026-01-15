Instalaron un tótem para solicitar ayuda ante una emergencia en la Ruta 7 Lagos

El tótem instalado en Ñivinco contribuirá a la seguridad en zonas agrestes y turísticas, transformando un recurso proveniente de la actividad de la pesca en un beneficio directo para toda la comunidad y los visitantes que se desplacen por el sur de la provincia.



Con el objetivo de fortalecer la seguridad y la asistencia al turista en zonas de la cordillera, el gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes la inauguración del primer tótem inteligente del proyecto Punto Seguro.

El dispositivo está ubicado en un punto clave de la Ruta Nacional 40 (7 Lagos), específicamente en la zona de Ñivinco, a 14 kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial 65 a través de la cual se accede a Villa Traful.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, expresó: “Hablamos de tener protegida a la provincia, a los turistas. Muchas veces uno piensa en postas policiales, en destacamentos, pero hoy en día las herramientas tecnológicas son fundamentales”.

Además, explicó que “de la propia recaudación de la tarea que realiza Fauna, podemos tener este tótem, que va a permitir tener conexión directa con los centros de monitoreo de las comisarías de Villa la Angostura y de Traful, y un botón de emergencia que va a poder ser accionado por cualquier ciudadano que transite por el lugar, que lo va a conectar directamente con voz y con cámara con el centro de monitoreo. Lo que nos va a ayudar ante cualquier emergencia”.

Por su parte, el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, precisó que “cuando los turistas tienen accidente en esta zona, es difícil comunicarse, a veces no hay señal y un turista tiene que ir caminar hasta diez kilómetros para poder comunicarse con algún punto de seguridad”.

En este sentido, indicó que “la particularidad es que a través de esos de esos domos inteligentes se pueden comunicar con el centro de monitoreo de policía; los 15 domos de este tipo a instalarse en distintos puntos de la provincia estarán conectados a una red y además sirven para la detección temprana de incendios”.

Lagos afirmó que “hoy contamos con más de 50 antenas satelitales repartidas entre los móviles de fauna y los móviles de policía que hacen que la comunicación sea fluida entre las fuerzas”.

Señaló que el dinero recaudado por los permisos de pesca se invierte en equipamiento y precisó que “este año, en menos de dos meses de temporada, ya hemos alcanzando 49.000 permisos de pesca, la misma cantidad de permisos otorgados durante todo el año pasado, con una recaudación total de 1.047 millones de pesos”.

De la actividad, también participaron el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el presidente de NeuquenTur, Gustavo Fernández Capiet; el jefe de la Policía de Neuquén, Tomás Díaz Pérez; la intendenta de Parque Nacional Lanín, Monin Aquin de Capiet; el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer; y la delegada regional de Lagos del Sur, Eliana Rivera.

Este tótem es el primero de un total de 15 unidades que se distribuirán en puntos estratégicos de la provincia donde no existe cobertura de telefonía móvil. El proyecto representa una inversión total de 120 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos genuinos provenientes de la venta de permisos de pesca provinciales, administrados por la dirección provincial de Fauna que integra el ministerio de Seguridad.

Cada Punto Seguro es una estructura de tres metros de altura, diseñada para resistir condiciones climáticas extremas y operar de manera 100 por ciento autónoma mediante paneles solares. La principal innovación radica en su conectividad: cuentan con internet satelital, lo que permite comunicación en tiempo real en áreas antes aisladas. De esta manera se garantizará que el servicio esté operativo las 24 horas, los 365 días del año.

El equipamiento incluye cámaras de vigilancia de alta resolución y domos dirigibles con sistema de sonido, enlace directo con el Centro de Monitoreo de la Policía en Villa La Angostura y el Parque Nacional Nahuel Huapi y punto de acceso a internet para que turistas y pobladores puedan realizar llamadas de emergencia o consultar información.

Seguridad, turismo y ambiente

El objetivo central es brindar tranquilidad a quienes transitan las rutas neuquinas. «No solo estamos dando conectividad para el turismo, estamos salvando vidas al reducir los tiempos de respuesta ante emergencias médicas o accidentes en zonas donde antes estábamos incomunicados», explicaron desde el ministerio de Seguridad, entidad ejecutora del proyecto.

Además de la seguridad vial, los tótems funcionarán como herramientas de detección temprana de incendios forestales y monitoreo ambiental. Para los amantes de la pesca, el sistema permitirá incluso la compra de permisos de manera digital en el lugar.