Investigan a un empleado de la municipalidad por acoso

La causa esta en manos del Ministerio Público Fiscal y tal como establece el Convenio Colectivo de Trabajo, se comenzó con el proceso interno, mientras se resuelve la situación en el ámbito judicial.

En el transcurso del viernes el Municipio formalizó un sumario administrativo interno a un empleado denunciado por presunto acoso días atrás.

Luego de que se radicara una denuncia el martes 9 de junio en la Comisaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, la municipalidad tomó conocimiento de la misma cuando llegó al sector de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno, un día después.

El accionar Municipal responde a lo establecido en el artículo 114 del Convenio Colectivo de Trabajo:

“Medidas preventivas: El personal sumariado podrá ser reasignado funcionalmente preventivamente, dentro de su zona, por la autoridad administrativa competente en conjunto con la CIAP cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados o cuando su permanencia en funciones fuera evaluada como peligrosa o riesgosa. Esta decisión no podrá exceder de los tres (3) meses, con goce de haberes, y deberá ser tomada por la autoridad competente y la CIAP con los debidos fundamentos y tendrá los efectos de una medida precautoria. Vencido dicho plazo, si el sumario no hubiera sido concluido, o no se hubiera dictado una medida derivada de él, el trabajador deberá ser reincorporado a sus tareas habituales”.