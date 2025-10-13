PolíticaSociedad

Joaquín Eguia impulsará intervención del IPVU y cooperativa 127 hectáreas

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El candidato a diputado por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguia, anunció que presentará en los próximos días un pedido de intervención del IPVU a nivel nacional y de la cooperativa 127.

El candidato a diputado por Fuerza Libertaria, Joaquín Eguia, anunció que en los próximos días presentará un pedido formal para la intervención del IPVU a nivel nacional y de la cooperativa 127, ante los reiterados problemas que denuncian los vecinos.

Eguia señaló que diariamente recibe entre 10 y 15 consultas de personas con dificultades vinculadas al IPVU, desde la falta de respuesta a llamados telefónicos hasta la demora en la entrega de viviendas. “La gente necesita saber dónde va a vivir”, explicó el candidato.

El dirigente adelantó que se impulsará la intervención de la cooperativa 127 en el Congreso, tras constatar que la Legislatura había votado su intervención, pero no se avanzó desde el Ejecutivo. “Hay gente que ya pagó su casa y no la tiene”, sostuvo.

El objetivo de Eguia es garantizar que los vecinos afectados reciban las viviendas comprometidas y asegurar un seguimiento más transparente de los programas habitacionales gestionados por el IPVU y la cooperativa.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
