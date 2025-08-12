Deportes

Joaquín Rojas se consagra en la Vuelta de la Manzana

Por: Victoria Veloso

Con apenas 20 años, Joaquín Rojas suma ya varios campeonatos y acaba de coronarse campeón en la tradicional Vuelta de la Manzana, celebrada en General Roca. Proveniente de una familia apasionada por el automovilismo, donde su abuelo Rulo, su prima Sabrina y otros miembros aportan dedicación y esfuerzo, Joaquín continúa la tradición de los Rojas en el Rally Neuquino.

Entre victorias, anécdotas y autos preparados en casa, la familia Rojas refleja cómo el amor por las carreras se vive en cada rincón del hogar, transmitiendo una pasión que une generaciones y motores.

Victoria Veloso
