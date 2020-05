Jóvenes cipoleñas denuncian que una web porno utiliza sus fotos

>> Regionales, Sociedad

Se enteró por un mensaje en Messenger que sus fotos aparecían en una web dedicada a la pornografía.

La joven, la cual permanece en el anonimato por su seguridad, contó que anteriormente había conocido el caso de una chica por Instagram que denunciaba a la página por usar sus fotos sin permiso.

A raíz de eso comenzó una búsqueda, sin resultados, dentro del sitio pero luego llegó el mensaje que la alertaba.

Las fotos las obtienen de perfiles truchos que se roban las fotos y las ofrecen a una página que se dedica a la pornografía y con la que pueden ganar dinero.

Tras conocerse el primer caso 30 mujeres de la región, entre las cuales hay menos de edad, se sumaron a la denuncia.

La joven denunciante tiene 20 años, y contó que el día que conoció el primer caso “Ese mismo día a la tarde me escribió una chica por Messenger y me alertó de que estaban mis fotos publicadas. Cuando entré a la página casi me muero, había nueve fotos mías publicadas hace varios meses y muchos mensajes. El perfil que la publicó decía que tenía 18 años y era de Cipolletti, y luego la gente que comentaba las fotos iban agregando información personal mía, hasta dónde trabajo”.

El sitio en cuestión ofrece premio por más visitas y les paga a los usuarios. Para poder publicar contenido en la página o poder comentar, hay que crear un correo electrónico y es por eso que la mayoría de los perfiles son truchos porque los usuarios no quiere que se sepa quiénes son.

La mayoría del contenido es de mujeres. El perfil creado con las fotos de la joven tenía más de 11 mil visitas y había obtenido premios.

Además la víctima expresó que “lo que realmente asusta es que había fotos que yo publiqué en mis redes sociales y borré hace mucho tiempo. Mis redes están privadas, por lo que entiendo que es alguien que tengo agregado quien me roba las fotos”.

Algunas de las víctimas realizaron la denuncia en la fiscalía neuquina y otro grupo en la justicia de Cipolletti.