Juan Cruz Adrogué: «Yo voy a hacer todo lo posible porque temporada haya»

>> Sociedad

Frente al aislamiento por la pandemia de coronavirus (Covid-19) los comercios de la ciudad temen que no haya temporada de invierno y que la crisis económica sea más compleja de lo que actualmente es.

Es por eso que muchos se preguntan qué va a pasar con la temporada, para responder esa incógnita Lacar Digital buscó la palabra más esperada, la de Juan Cruz Adrogué, presidente del Chapelco Ski Resort.

En la tarde de ayer, Lacar Digital, mantuvo una charla exclusiva con Juan Cruz Adrogué en la cual confesó «hace un mes cuando uno del equipo me dijo la posibilidad de que no se abra Chapelco no pude dormir dos noches».

«Pero bueno, eso fue hace 30 días. En el medio tuvimos reuniones con el centro de esquí, tuvimos reuniones con el concejo provincial de turismo que hubo como 200 personas con la ministra de Neuquén, Marisa Focarazzo, evaluando todo tipo de posibilidades. Y como dicen, van pasando cosas día a día» continuó el presidente del Chapelco Ski Resort.

«La verdad es que, en resumen, nosotros no sabemos qué va a pasar – dijo y agregó – lo que pienso yo, lo que siento yo es que nosotros, en lo personal, trabajamos 9 meses para estos 3 meses».

«En San Martín de los Andes todos viven del turismo, con la ventaja de que algunos tienen puesto la mitad en la temporada de invierno, la mitad en la temporada de verano – manifestó el empresario – Nosotros tenemos el 100% puesto en la de invierno. Con lo cual, en principio, no se nos ocurre otra posibilidad que abrir, esas son las intenciones. Después vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas y si nos lo permiten las autoridades»

Al ser consultado por la relación con los demás centros de esquí del país Adrogué contó que mantuvieron encuentros aunque el mantiene una mirada más optimista que sus pares.

«He tenido reuniones con otros centros de esquí – contó – a diferencia de otros centros, no calculamos en líneas generales y en una cosa de supervivencia, no calculamos si es buen negocio tener abierto con 220 esquiadores u 800 o si no lo es».

Para Adrogué si «hay nieve, el centro de esquí tiene que estar abierto, no hay nieve tiene que estar cerrado. No entra otra cosa en nuestra cabeza».

Gran cantidad de personas trabajan cada temporada en el Cerro Chapelco «nuestro 931, para decirlo técnicamente, nosotros llegamos a tener 500 empleados, con lo que eso significa en Argentina».

La temporada de invierno es sumamente esperada en la región debido al gran movimiento de turistas que provoca, y con eso, los beneficios económicos que genera.

«Todo el mundo sabe lo que invierno significa: la montaña, el cerro para el pueblo. Creo que es altísimo, un 80 o 90 % del movimiento puntualmente en el invierno».

«Pero son unas épocas tan duras – manifestó Juan Cruz – tan especiales, de muchos nerviosismos».

Por ahora, el empresario y su equipo, se dedican a ver protocolos mientras esperan la resolución del gobierno.

«Más que nada nosotros estamos esperando, haciendo protocolos, mirando un poquito en Europa, los que han hecho protocolos en centros de esquí» indicó el empresario.

«Estamos hablando siempre fronteras adentro -indicó y agregó – la ventaja que tienen los centros de esquí es que uno va naturalmente con antiparras, guantes, buff. Toda la cara tapada y las manos tapadas».

En cuanto a las confiterías del Cerro manifestó «casi que no veo que tengan posibilidades de abrir, yo me imagino más que la gente se lleve viandas o que sea con turno. Que ingrese de a una, pero no sé cómo funcionaría».

Al consultarle si el Cerro va a abrir aseguró «mis argumentos siempre están teñidos, no de subjetivismo, pero sí de buena voluntad. Lo que yo pienso es que faltan todavía 60 días, mínimo, y ya se están empezando acá a pensar en relajar algunas cosas y si bien dicen que el pico se va corriendo, también se va corriendo porque lo vamos achatando».

«Se están empezando a dar cuenta (los gobernantes) del daño que se hace; y nosotros podemos comer, hay infinidad de gente que maneja un taxi, un peluquero, un albañil, toda esa gente que realmente puede estar complicada, nosotros dentro de todo, los empleados públicos, los que trabajan en una empresa que les pueden pagar el sueldo, ahora hay mucha gente que está jodida».

«Vos podes estar embolado o mal con esto pero hay gente que está jodida, que está con respirador y hay gente que no tiene para comer. Entonces yo creo que hay que hacer hasta lo imposible, y yo creo que se están empezando a dar cuenta las autoridades, tanto las de acá como las del mundo, que si bien la pandemia es algo grave hay otros daños que también son importantes».

«Si bien se está estirando el pico, se estira porque se achata. Insisto, yo no soy nadie, soy un soldado y voy a hacer lo que me digan, por supuesto. Voy a hacer lo que pueda con lo que no tenga porque el cerro esté funcionando, dentro de lo que me permitan las autoridades, y ahí tenemos que ver qué es lo que podemos hacer» manifestó.

También, el abogado y empresario, quiso ayudar a los varados en Andorra, trabajadores que fueron a hacer la temporada de esquí a Europa y que luego con la crisis por la pandemia de coronavirus (Covid-19) se quedaron sin trabajo y quieren volver.

«Hace unos días estuve hablando con Jorge Neme, que es el número 2 de relaciones exteriores, pidiéndole un poquito por la gente que está en Andorra. Era un amigo, la verdad que no me dio tanta bola, pero bueno. Ni siquiera es que son turistas, es gente que fue a laburar, además de que pueden servir para abrir la temporada acá, pero no tanto por eso» contó.

«La verdad es que me desilusiono un poquito – indicó Adrogué- todo el mundo tiene derecho a venir, pero esta gente se fue a trabajar. Y además no es como se dice, estaban hace años y la pandemia hace que no tengan trabajo. No, estos eran trabajos temporarios, van por 3 meses y vuelven, no les están dando bola».

Finalmente, el presidente del Chapelco Ski aseguró «Yo estoy medio a contra mano de todos, yo creo que hay que hacer más fuerza. Yo voy a hacer todo lo posible porque temporada haya, aunque sea el 30%