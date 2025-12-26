Junín de los Andes duplicará sus cuadras de asfalto

El gobernador Rolando Figueroa confirmó que se publicó el llamado a licitación para pavimentar 74 cuadras a las que se sumarán 26 más por un convenio con el municipio.



El gobernador Rolando Figueroa anunció la pronta pavimentación de 74 cuadras en Junín de los Andes que permitirá duplicar el asfalto existente en la ciudad. Para la obras se destinará un presupuesto oficial de $7.881.928.426,25, con un plazo de ejecución de 18 meses.



La novedad fue confirmada durante un acto de entrega de viviendas que puso en valor el permanente acompañamiento provincial a la localidad de Junín de los Andes donde también se entregaron viviendas y se llevan adelante importantes inversiones en obras educativas.



Las calles a pavimentar serán las de mayor flujo de tránsito y donde circula el colectivo urbano. En tanto, las obras buscarán garantizar el acceso a barrios, escuelas, centros de salud, jardines y servicios estratégicos de la ciudad.



Para la planificación se trabajó sobre los barrios con mayor densidad poblacional, que tienen servicios y obras finalizadas, así como la planialtimetría y proyecto de escurrimiento pluvial.



También este lunes, Figueroa participó de la entrega de 39 viviendas de un plan de 50, que consolida una política integral del hábitat para las familias neuquinas de la región de los Lagos del Sur.



El gobernador repasó la importancia de los pactos de gobernanza firmados con los intendentes que permitieron dar continuidad a la obra pública con escuelas, hospitales, y pavimentación para lo cual fue necesario ordenar el Estado y comenzar a trabajar con los municipios.



De las actividades participaron también el intendente Luis Madueño, las ministras de Infraestructura, Tanya Bertoldi; de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; de Educación, Soledad Martínez y el presidente de ADUS-IPVU, Pablo Dietrich, junto a otros funcionarios provinciales y municipales.