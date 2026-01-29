Policiales

Junin de los Andes: encontraron muerto en la via pública a un mochilero oriundo de Bariloche

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

Un hombre fue encontrado muerto durante la noche del miércoles en la vía pública de Junín de los Andes, donde se encontraba recorriendo la zona como mochilero. El hallazgo se produjo sobre calle San Martín al 180, entre Patagonia y Lolog.

El cuerpo fue encontrado por un vecino que transitaba por el lugar y dio aviso inmediato a la Policía. A partir de la denuncia, se montó un operativo en el sector con la intervención de efectivos policiales y personal de Criminalística de la Policía del Neuquén, quienes realizaron las primeras pericias.

Según informaron fuentes policiales, la víctima tendría alrededor de 35 años. Si bien su identidad no fue difundida oficialmente, los investigadores lograron contactar a sus familiares a partir de la documentación encontrada entre sus pertenencias.

En el lugar del hallazgo también se encontraron objetos personales y restos de bebidas alcohólicas, elementos que quedaron incorporados a la causa y serán analizados en el marco de la investigación.

La Fiscalía tomó intervención y dispuso la realización de una autopsia, que permitirá establecer las causas precisas de la muerte. Hasta el momento, no se informó si existen indicios de criminalidad ni se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento. 

La investigación continúa en curso y se aguardan los resultados de los estudios forenses para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

