JudicialesLocales

Juzgarán a un sujeto por abusar de una adolescente en San Martín de los Andes

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El sujeto habría abusado sexualmente de una adolescente en dos oportunidades e intentó hacerlo en una tercera. Fue durante un periodo de vacaciones y mientras ambos se encontraban alojados en un complejo de departamentos.

Por pedido de la asistente letrada Gabriela Pellico, un varón acusado por haber abusado sexualmente de una adolescente en la ciudad de San Martín de los Andes, será juzgado por un tribunal colegiado.

El imputado es J.M.C, y los delitos que le atribuyó la representante de la fiscalía son abuso sexual con acceso carnal -2 hechos- y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, todos en concurso real y en carácter de autor (artículos 119 tercer párrafo, 45 y 55 del Código Penal). 

La teoría del caso que intentará probar el Ministerio Público Fiscal en el juicio es que, entre el 8 y el 12 de febrero de 2021, J.M.C abusó sexualmente de una adolescente en dos oportunidades e intentó hacerlo en una tercera. Fue durante un periodo de vacaciones y mientras ambos se encontraban alojados en un complejo de departamentos de la localidad. 

Debido a que la expectativa de pena para el delito atribuido es superior a 3 años de prisión e inferior a 15, la representante del MPF pidió que intervenga un tribunal colegiado para juzgar el caso. Entre la prueba que detalló para llevar a juicio se encuentran las declaraciones de la víctima, familiares, testigos, peritos, médicos y efectivos policiales que intervinieron en la investigación del hecho, además de prueba documental y convenciones probatorias.

La abogada que intervino como querellante particular en representación de la familia de la víctima y el defensor de los derechos de niñez y Adolescencia Lucas González, adhirieron a la descripción de los hechos, la calificación legal y la prueba. 

El juez de garantías Maximiliano Bagnat, que estuvo a cargo de la audiencia de control de acusación, avaló el requerimiento de las partes acusadoras y elevó el caso a juicio. Además, el magistrado dio intervención a un tribunal colegiado para que juzgue el caso.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Figueroa destacó la autodeterminación de la Provincia para “atacar las injusticias”
Artículo siguiente
¡Una buena! se logró recuperar un endoscopio de columna que había sido robado

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Realizó 15 robos en San Martín de los Andes y quedó detenido

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La fiscalía solicitó prisión preventiva por haber incumplido la...

¡Una buena! se logró recuperar un endoscopio de columna que había sido robado

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El instrumento fue hallado por un vecino durante ésta...

¡Capacitación en Primeros Socorros en Lugares Remotos!

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El Municipio, a través del Departamento de Juventud, invita...

Nuevas jornadas de intercambio de esquejes de rosas por alimentos no perecederos

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
Este lunes, mañana martes y el miércoles, la Dirección...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina