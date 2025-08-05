Juzgarán a un sujeto por abusar de una adolescente en San Martín de los Andes

El sujeto habría abusado sexualmente de una adolescente en dos oportunidades e intentó hacerlo en una tercera. Fue durante un periodo de vacaciones y mientras ambos se encontraban alojados en un complejo de departamentos.

Por pedido de la asistente letrada Gabriela Pellico, un varón acusado por haber abusado sexualmente de una adolescente en la ciudad de San Martín de los Andes, será juzgado por un tribunal colegiado.

El imputado es J.M.C, y los delitos que le atribuyó la representante de la fiscalía son abuso sexual con acceso carnal -2 hechos- y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa, todos en concurso real y en carácter de autor (artículos 119 tercer párrafo, 45 y 55 del Código Penal).

La teoría del caso que intentará probar el Ministerio Público Fiscal en el juicio es que, entre el 8 y el 12 de febrero de 2021, J.M.C abusó sexualmente de una adolescente en dos oportunidades e intentó hacerlo en una tercera. Fue durante un periodo de vacaciones y mientras ambos se encontraban alojados en un complejo de departamentos de la localidad.

Debido a que la expectativa de pena para el delito atribuido es superior a 3 años de prisión e inferior a 15, la representante del MPF pidió que intervenga un tribunal colegiado para juzgar el caso. Entre la prueba que detalló para llevar a juicio se encuentran las declaraciones de la víctima, familiares, testigos, peritos, médicos y efectivos policiales que intervinieron en la investigación del hecho, además de prueba documental y convenciones probatorias.

La abogada que intervino como querellante particular en representación de la familia de la víctima y el defensor de los derechos de niñez y Adolescencia Lucas González, adhirieron a la descripción de los hechos, la calificación legal y la prueba.

El juez de garantías Maximiliano Bagnat, que estuvo a cargo de la audiencia de control de acusación, avaló el requerimiento de las partes acusadoras y elevó el caso a juicio. Además, el magistrado dio intervención a un tribunal colegiado para que juzgue el caso.