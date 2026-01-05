LocalesMedio Ambiente

La AHGSMA y Parque Nacional Lanín relanzan la campaña “Regreso con mi basura. Cuidemos el ambiente”

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

La iniciativa busca reforzar el compromiso de visitantes y residentes con la preservación del entorno natural.

En esta nueva edición: 

Establecimientos integrantes de la entidad entregarán bolsas a sus huéspedes, como símbolo del mensaje de la AHGSMA para fomentar hábitos responsables.

Habrá además folletería preventiva del PNL sobre el uso del fuego y la importancia de evitar incendios forestales.

Los sobres entregados incluirán un código QR que permitirá acceder a folletos virtuales del PNL, con información sobre flora, fauna, senderos y atractivos turísticos de San Martín de los Andes y la región.

Con esta acción conjunta, la AHGSMA y el PNL refuerzan su compromiso con la promoción de prácticas sostenibles, invitando a todos a disfrutar de la naturaleza con responsabilidad.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
De Junín a la UBA: becas que cobijan, experiencias que transforman
Artículo siguiente
Descuentos de hasta el 20% por el pago anticipado del Inmobiliario

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Qué pasó en la fiesta Cherry: la organización explicó lo ocurrido a través de un comunicado

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho donde un joven perdió un ojo, ocurrió...

Murió la mujer que se accidentó camino a Quila Quina

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
La víctima estaba internada en grave estado tras un...

Un vehículo desbarrancó camino a Quila Quina: una de las ocupantes se encuentra internada en grave estado

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El accidente ocurrió ayer 1 de enero, cerca de...

San Martín de los Andes: mató a su hermano en Chacra 32 y quedó imputada

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho fue cometido el 1 de enero alrededor...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640