La alianza entre el presidente Fernández y el gobernador Gutiérrez

Incluye obras en parque industriales, modernización del sector público y la construcción del centro de convenciones del Paseo de la Costa.

“Alberto, es un honor y una alegría que estés acá”, dijo el mandatario provincial al iniciar su alocución y agregó: “Muchos me preguntan por qué Villa La Angostura y es un acto de estricta justicia y reparación histórica”.

El gobernador apuntó contra aquellos que critican al presidente y resaltó: “No entiendo cómo alguno ayer (jueves) tenía el tupé de criticar porque estabas acompañado del intendente de la Capital Federal y el gobernador de la provincia de Buenos Aires en un acto, decían, de concentración y centralismo».

«Es que no comprenden y no entienden que este virus tiene un presidente que le pone el pecho, que se hace cargo y que acompaña las conferencias de prensa con el intendente de la Capital Federal y el gobernador de Buenos Aires. No especula”, manifestó Gutiérrez.

Gutiérrez no escatimó en elogios hacia el presidente y recordó lo acontecido el 19 de marzo cuando el Jefe de Estado convocó a todos los mandatarios provinciales y expresó: “Habías dicho que ibas a gobernar con 24 gobernadores y quiero decirles que ese compromiso que asumió con el pueblo argentino, ese día lo cumplió y lo honró».

«Llamó a los gobernadores y cuando tenía decidido entrar en aislamiento preventivo, social y obligatorio, a los primeros que se los dijo y se lo explicó fue a los gobernadores. Pero no para imponérselos, sino para pedirles ayuda” subrayó.

“Alberto Fernández va a ser recordado como el hombre que se la jugó para salvar la vida del pueblo argentino”, aseguró Gutiérrez y señaló que los gobernadores “asumimos un compromiso de honor” que “es inquebrantable. Estamos en la cancha jugando, porque no terminó y no hay que aflojar las marcas”.