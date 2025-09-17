La Cámara de Comercio solicitó reducir el horario de Estacionamiento Medido en la ciudad

La nota enviada al Dr. Carlos Saloniti, Intendente de nuestra ciudad, solicita la reducción del horario del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) argumentando que la medida afecta negativamente la actividad comercial.

La nota dirigida al intendente municipal expone lo siguiente:

Nos dirigimos a usted a fin de expresar la profunda preocupación de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de San Martín de los Andes por los efectos negativos que el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), implementado en virtud de la Ordenanza N.o 14.379/23, ha generado sobre la actividad comercial de nuestra ciudad.



Es notorio que desde que se implementó el SEM, durante el horario de vigencia del mismo, la circulación peatonal y vehicular hacia el área céntrica se ha visto considerablemente reducida, situación que repercute de manera negativa en las ventas y en la dinámica propia de los comercios. Por el contrario, en los horarios en que el sistema no está vigente, se observa un movimiento claramente mayor de vecinos y visitantes, lo cual confirma que la medida desincentiva la actividad económica, desalienta el interés de concurrir a los comercios del área centro y provoca enojo y fastidio en visitantes ocasionales.



Más allá de la retracción general que atraviesa el país, en nuestra ciudad la aplicación del SEM ha agravado la situación de los comercios locales. A ello se suma que el sistema tampoco ha alcanzado los objetivos de recaudación originalmente previstos, lo que evidencia que no ha resultado una herramienta eficaz ni justa.



Hacemos este requerimiento en virtud de la proximidad del vencimiento del plazo establecido por la Ordenanza N.o 14.944, que dispuso el horario del SEM por el término de 12 meses, vigente desde diciembre de 2024, fijando su aplicación de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas y los sábados de 08:00 a 13:00 horas.



Por tal motivo, solicitamos la reducción inmediata del horario vigente, proponiendo que el cobro del estacionamiento medido se limite de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. Consideramos que esta medida transitoria permitiría, al menos parcialmente, mitigar el impacto negativo actual.

Dejamos en claro que esta solicitud no implica la aprobación de la Cámara del sistema de estacionamiento medido en sí, y ratificamos nuestro total rechazo a la medida ya que entendemos que la mejor solución sería su remoción definitiva o, en su defecto, su aplicación limitada a una zona y un horario reducido que no afecte el normal

desenvolvimiento de la actividad comercial y turística.



Quedamos a disposición para mantener reuniones y aportar información que sustente este planteo, convencidos de que la búsqueda de soluciones debe priorizar el bienestar económico y social de nuestra comunidad.



Sin otro particular, saludamos a Ud. atentamente.

Federico Carrera Lucas Mántaras

Secretario Presidente