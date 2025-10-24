Cultura y espectáculosTecnología

La Campaña de Reciclaje Electrónico cumple 15 años

Por: Victoria Veloso

Fecha:

La tradicional Campaña de Reciclaje Electrónico organizada por la Cooperativa Telefónica de San Martín de los Andes (Cotesma) celebra sus 15 años de continuidad en la ciudad. La nueva edición se realizará el domingo 30 de noviembre, de 10 a 16 horas, en la Plaza San Martín, donde los vecinos podrán canjear equipos electrónicos en desuso por plantines de especies autóctonas.

Durante las 14 ediciones anteriores, la campaña recolectó un total de 123.050 kilos de basura electrónica, que fueron derivados a reciclaje para su correcta disposición. Solo en 2024 se juntaron 9.750 kilos y se entregaron 485 plantines, consolidando una de las iniciativas ambientales más sostenidas de la región.

La propuesta forma parte del eje “Preservación del Medioambiente” dentro del Programa de Responsabilidad Social Cooperativa (RSCOOP) de Cotesma, y tiene como objetivo reducir la contaminación derivada de los residuos tecnológicos, protegiendo el agua, el suelo y el aire.

La actividad es posible gracias al trabajo voluntario del equipo y del Consejo de Administración de Cotesma, junto al apoyo de diversas instituciones locales. Cruz del Sur colabora con la logística y el transporte de los residuos; Corralón Patagónico aporta las bolsas contenedoras; y la Asociación Civil Va de Vuelta – Red Reciclar se encarga del reciclaje en su planta de la provincia de Buenos Aires.

Además, el Parque Nacional Lanín contribuye con los plantines nativos entregados a los vecinos, mientras que el Municipio de San Martín de los Andes cede el espacio público de la plaza para la jornada de recolección.

Los interesados pueden consultar la lista de equipos que serán recibidos en esta edición a través del sitio RSCOOP Campaña de Reciclaje Electrónico | Cotesma, o comunicarse por correo electrónico a rscoop@cotesma.com.ar.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
El grupo Reincidentes vuelve al San José con dos obras en una misma noche
Artículo siguiente
Convocatoria – Colonia Municipal de Verano 2026

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

El grupo Reincidentes vuelve al San José con dos obras en una misma noche

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El grupo de teatro Reincidentes sube nuevamente al escenario...

Continúa el ciclo “Homenajes” con un tributo a Sophia Loren en la Sala Amankay

Victoria Veloso Victoria Veloso -
Este miércoles 22 de octubre se realizará una nueva...

Cartelera de cine: Semana del 16 al 22 de octubre

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Centro Cultural Cotesma anunció la cartelera de películas...

Homenaje a Alain Delon en la Sala Amankay

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El próximo miércoles 15 de octubre, continuará el ciclo...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina