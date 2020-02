La Diputada Provincial Soledad Salaburu recorre la provincia

La Diputada Provincial del Frente de Todos, Soledad Salaburu, llegó a nuestra ciudad para reunirse con algunos organismos locales.

Desde el martes 11 y hasta hoy, jueves 13, la Diputada Salaburu visitará las localidades de Picún Leufú, San Martín de los Andes y Villa La Angostura.

En cada localidad tiene previsto reunirse con organizaciones intermedias para tratar temas como «Cuidado Infantil»(ex – UAF), «Agricultura Familiar», «Adultos Mayores» y «Ley de Bosques» pero nosotros fuimos por más y también hablamos de su rol como militante feminista.

Durante el encuentro que mantuvimos el día de ayer, Soledad, nos contó que pudo reunirse con ambientalistas de la localidad para charlar sobre la preocupación que les genera el nuevo ordenamiento territorial del bosque nativo.

La Diputada explica que esta modificación permitiría desarrollos inmobiliarios en el Cerro Chapelco y lo que preocupa es que «este impacto ambiental es nocivo para toda la comunidad de San Martín de los Andes».

«El desarrollo, o la ganancia de este desarrollo, es solo para un sector que ni siquiera va a impactar positivamente en la economía de San Martín de los Andes y esas son las cosas que uno va revisando», sostiene.

Finalmente aclara «no estamos hablando de un ambientalismo de que no podemos pisar nada porque si no impactamos, estamos hablando de concepto de desarrollo; desarrollo para una comunidad, para una mayoría» y recalca «Claramente este desarrollo no sería positivo»

Otro de los aspectos destacados de la diputada es su rol como militante feminista, por lo que era imposible no hablar de violencia de género y de la ley del aborto.

Por una parte, Soledad asegura «en materia de leyes, en la provincia, respecto a violencia de genero estamos muy avanzados» y sostiene “somos pioneras en prevención y erradicación, ahora a la hora de los bifes y en el terreno no se cumple»

Pero por otro lado expresa “Si el Estado no pone los recursos es muy difícil que la ley se aplique, por eso vamos a impulsar lo de emergencia en violencia de género»

Con respecto a la ley del aborto «desde la organización Movimiento Evita somos parte de la campaña provincial por el aborto” indica.

“Ahora el 19 se hace un pañuelazo más, creo que esto ya es indiscutible si no sale este año, saldrá el año que viene» sostiene y asegura “la legalización del aborto no significa que va a ser obligatorio para todo el mundo, va a ser una maternidad definida (Sic.)”.

Se evidencia en su relato, que este, no es un tema más de agenda para la Diputada del Frente de Todos y militante del Movimiento Evita.

Quien asegura “que hoy un presidente diga que va a apoyar el proyecto es un avance, sin dudas, es un gran avance”

“Lo que yo siempre rescato es el trabajo de las socorristas” enfatiza y continúa, “las socorristas hicieron un trabajo de punta durante un montón de años cuando realmente había una clandestinización y se culpabilizaba a la mujer por ser mujer”.

Cerrando el encuentro destaca “hoy este cambio, esta nueva oleada feminista y este poner sobre el tapete la legalización del aborto como un derecho es obra de todas las que se pusieron al hombro el socorro desde hace tantos años”.