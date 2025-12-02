La EPET N° 12 mira hacia el espacio exterior

Estudiantes de San Martín de los Andes se acercan a la tecnología espacial con una iniciativa escolar, orientada a las proyecciones orbitales y a la construcción de un satélite propio.



La curiosidad por la ingeniería espacial de un grupo de estudiantes de la EPET N° 12 desembocó en un taller teórico práctico en el que se animaron a construir un satélite escolar. El ambicioso proyecto comenzó el año pasado y llegó a concursar en la final provincial de EducaTIC 2025. Ahora planifican su expansión y complejizarlo para el próximo ciclo lectivo.

Si bien los estudiantes que se iniciaron con la propuesta hoy cursan carreras universitarias vinculadas al espacio y la electrónica y ya no están en la escuela, su interés y exploración en el tema permanecen en sus talleres y se transmiten a los que cursan actualmente.

El entusiasmo espacial comenzó con ese grupo de cinco alumnos de sexto año que se acercó con consultas técnicas e inquietudes matemáticas al jefe institucional de Programación, Eduardo Kunysz, quien también es ingeniero de Sistemas especializado en tecnología aeroespacial, con experiencia en proyectos satelitales y de aviónica.

Según detalló el docente, “querían hacer cálculos de algunas cuestiones orbitales y me di cuenta que les faltaba información para hacerlos, entonces les propuse estudiar una base teórica sobre cómo calcular una órbita y una trayectoria, cómo hacer una misión básica”. Así surgió el taller “Tecnología espacial”, que fue derivando en un programa de mecánica orbital con nivel de posgrado universitario en el que “se entusiasmaron mucho y hacían preguntas muy acertadas, así que terminamos viendo maniobras orbitales y cómo planificar una misión espacial”.

La pasión del grupo de jóvenes los llevó a participar en el hackathon NASA International Space Apps Challenge 2024 y actualmente -ya egresados de la escuela técnica- comenzaron sus carreras especializadas en la temática. “Tres estudian Ingeniería Espacial en La Plata y uno Ingeniería Electrónica en Buenos Aires”, celebró Kunysz.

El satélite escolar

Al comienzo de este ciclo lectivo, el educador perfeccionó la propuesta de estudio sobre tecnología espacial y se la presentó a un grupo nuevo de jóvenes de quinto año de la misma EPET, de las orientaciones Programación y Electromecánica.

Esta vez las inquietudes se multiplicaron y expandieron a cuestiones como “propulsión, armado de una turbina y cómo hacer un motor cohete; me traían todos los días planos nuevos de diseños que estaban armando, querían construir una turbina y empezaron a fabricar piezas, hacer cuentas y la verdad es que le pusieron muchas ganas”, detalló el docente.

Kunysz expresó que entonces surgió la iniciativa de llevar los conocimientos a la práctica: “Conocer el armado de un satélite, las partes que tiene y que se empiecen a enfrentar a las dificultades que surgen para que ellos vean cómo funcionan los dispositivos reales, pero en una especie de maqueta funcional”.

El equipo definió la construcción de un satélite Payload, que implica que sus instrumentos son de carga útil, bajo una organización en tres grupos: uno a cargo de actuadores que trabajaron sobre la inercia, otro de sensores -abarcando giroscopios, acelerómetros, magnetómetros y sensores solares- y el tercero se ocupó de las comunicaciones y cámaras.

En la instancia zonal de EducaTIC presentaron el primer prototipo, y al clasificar para la etapa provincial “desarmaron todo y volvieron a hacer un dispositivo totalmente nuevo, porque se dieron cuenta que había cosas para mejorar; todo les sirvió para ir ganando experiencia y en Neuquén presentamos una versión bastante mejorada”, resaltó el jefe de Programación.

El docente ya proyecta perfeccionar el espacio de investigación con la ampliación de la convocatoria a más estudiantes e incorporar más equipamiento, como “sistemas de tiempo real para planificar una misión, que el satélite gire alrededor de un planeta y pueda capturar imágenes de una zona que nosotros le digamos”; así como mejorar la calidad de sensores, motores y otros componentes que poseen en la actualidad.