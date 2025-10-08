La esperada noche de la Expo «Aromas y Sabores» vivió su 17° edición solidaria

Amadrinada por Virginia Elizalde y con la presencia del cocinero Christian Petersen, además del apoyo de Dolli Irigoyen, Carlitos Tévez, Milo Lockett, Franco Armani y la familia de Franco Colapinto, el encuentro gastronómico patagónico organizado por la ONG Puentes de Luz volvió a brillar en San Martín de los Andes.



La gran noche solidaria organizada por Puentes de Luz cumplió una vez más con las expectativas de los asistentes. Las diferentes opciones de los comercios gastronómicos, hicieron gala de una noche mágica, donde el objetivo común es la solidaridad.

Este sábado 04 de octubre se llevó a cabo la 17° edición de Aromas y Sabores de la Patagonia, organizada por la Asociación Puentes de Luz.

La Fiesta más esperada del año contó con una multitudinaria participación de vecinos y vecinas, que pudieron degustar los platos más destacados de los stands de los diferentes comercios gastronómicos que acompañaron la velada.

Con la participación de Virginia Elizalde, madrina de Puentes de Luz y Walter Pascual, reconocido locutor y periodista local, fueron quienes animaron el evento. Uno de los momentos esperados de la noche, fue el vídeo institucional, que año a año es presentado con el trabajo anual y las diversas actividades que se llevan a cabo en Puentes de Luz y la importancia que significa, tanto para contener las diversas discapacidades y fomentar la autonomía de todas las personas con discapacidad y ser un apoyo fundamental para muchas familias.

La fiesta que se llevó a cabo en el Club Lacar, contó con recorrido de diferentes stands, de comercios que acompañaron el evento con sus mejores platos, para que los asistentes degustarán dentro de una variedad de ofertas dulces y saladas, entre ellos participaron:

Mamusia Helados y Chocolates

Quinto

Riko Sushi

Don Emilio Regionales

Lo de Chacho Trattoria

Pantera

Arrayán Casa de Té

Merken

Fondeu Almacén de Flores

Rio Sur The Boss

Torino

Mujica´s Cofee

Divino Club

La Pierrade

La Bernardita

El Abasto

Pillanhue

Delicias de la Patagonia

La Colo Catering

De Paso

Loi Suite

Piscis 2

Paihuen

De la Montaña

Casa Mosqueta

Y las barras que se encontraban en el centro del evento, ofrecieron Gin de Sendero Gin, Cerveza con tres variedades de Cervezas Lacar y dos barras de bebidas sin alcohol de Puentes de Luz.

La mágica noche también vivió la gran subasta de tres camisetas, este año se subastó la camiseta de River autografiada por todo el equipo, la camiseta de Boca autografiada por Carlos Teves, la camiseta de Franco Colapinto autografiada y un cuadro del artista Milo Locket.

Además se realizaron sorteos con diferentes premios durante la gran noche de Aromas y sabores.

El gran cierre de la noche estuvo a cargo del gran Roque Narvaja que deleitó a todos los presentes con su gran actuación.

Acompañaron la Expo de Aromas y Sabores de la Patagonia en su 17° edición, BPN, Puelche, Amonite, Cotesma, Club Lacar, Río Hermoso, Bártulos, Transporte Imaz, Casino Magic, Heineken, La Celia, Corralón Austral, Paraje Lolog, Corralón Patagónico y Sicla.