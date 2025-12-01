La Etapa convocó a más de dos mil corredores en Villa La Angostura

La segunda edición de La Etapa reunió ayer a más de dos mil atletas en Villa La Angostura, en un evento que combinó dos recorridos —15 y 33 kilómetros— marcados por el ascenso al cerro Bayo, cruces de arroyos y un trazado técnico que exigió constancia y piernas fuertes. En los 33k, la delegación de San Martín de los Andes volvió a mostrar su nivel con varios podios en distintas categorías.

Vanesa Dinamarca se ubicó 3ª en la clasificación general y también 3ª en la categoría 30-39, consolidando otra actuación sólida en montaña. Cynthia Toñanes alcanzó el 6º puesto en la general femenina y se subió al podio como 2ª en la categoría 40-49. Entre los varones, Francisco Díaz logró el 3º lugar en la categoría +60, sumando otra medalla para la ciudad.

El circuito, marcado como 33k de pura montaña patagónica, ofreció subidas exigentes, descensos rápidos y un entorno de bosques y arroyos que acompañó la participación de numerosos sanmartinenses, quienes completaron la prueba entre esfuerzo, técnica y el disfrute del paisaje característico de la región.