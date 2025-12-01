Deportes

La Etapa convocó a más de dos mil corredores en Villa La Angostura

Por: Victoria Veloso

Fecha:

La segunda edición de La Etapa reunió ayer a más de dos mil atletas en Villa La Angostura, en un evento que combinó dos recorridos —15 y 33 kilómetros— marcados por el ascenso al cerro Bayo, cruces de arroyos y un trazado técnico que exigió constancia y piernas fuertes. En los 33k, la delegación de San Martín de los Andes volvió a mostrar su nivel con varios podios en distintas categorías.

Vanesa Dinamarca se ubicó 3ª en la clasificación general y también 3ª en la categoría 30-39, consolidando otra actuación sólida en montaña. Cynthia Toñanes alcanzó el 6º puesto en la general femenina y se subió al podio como 2ª en la categoría 40-49. Entre los varones, Francisco Díaz logró el 3º lugar en la categoría +60, sumando otra medalla para la ciudad.

El circuito, marcado como 33k de pura montaña patagónica, ofreció subidas exigentes, descensos rápidos y un entorno de bosques y arroyos que acompañó la participación de numerosos sanmartinenses, quienes completaron la prueba entre esfuerzo, técnica y el disfrute del paisaje característico de la región.

Victoria Veloso
Victoria Velosohttp://www.lacardigital.com.ar
Artículo anterior
Denunció el robo de su vehículo pero se lo había llevado el mecánico para reparaciones
Artículo siguiente
Representantes sanmartinenses clasificaron a la Final Provincial de los Juegos Culturales

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Mundial de Motocross: «Estamos felices de volver a la Patagonia»

Adrian Sayas Adrian Sayas -
En declaraciones al programa radial "Red a Fondo", de...

San Martín de los Andes será sede del 5° Encuentro Patagónico de Fútbol Valorado

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) Cordones del Chapelco, dependiente...

Calvario del finde en Calvario Race: podios sanmartinenses

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El fin de semana, en Moquehue —ese rincón patagónico...

XVIII Encuentro Deportivo y Recreativo Federal se realizó en San Martín

Victoria Veloso Victoria Veloso -
El XVIII Encuentro Deportivo y Recreativo Federal se llevó...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina