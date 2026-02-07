Cultura y espectáculos

La Fiesta de la Confluencia en vivo por BautoTv

Por: Lacar Digital

Fecha:

Durante los días de la Fiesta de la Confluencia en la capital neuquina el grupo Aries Multimedios a través de su nuevo canal de youtube te trae los shows en vivo.

Esta noche sera el tercer dia para el Rock Nacional con Bersuit, Kapanga, La Beriso, Comodines y el cierre de No Te Va a Gustar.

Los shows se transmiten desde las 18:20hs en vivo con la conducción de Adrian Sayas y Gustavo Girves de Radio la Red, además se pueden escuchar por la app de Aries Multimedios en cualquiera de las radios del grupo.

Link de visualización del canal: https://www.youtube.com/@BautoTV

